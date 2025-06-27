Лето – период семейных посиделок на природе. Неизменным блюдом на таких застольях является домашний сочный шашлык. А к мясу отличным дополнением будут вкусные маринованные овощи, которые можно будет есть уже через час после приготовления.

Идея приготовления вкусных маринованных овощей к шашлыку опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Используйте именно тыквенное масло – с ним получится еще и полезно.

Ингредиенты:

огурцы – 8 шт.

помидоры – 350 г

укроп

чеснок – 2 зубчика

тыквенное масло

лимонный сок

соевый соус – 2 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать на 4 части.

2. Переложить в емкость, добавить нарезанный укроп.

3. Помидоры разрезать пополам, также перекладываем в емкость.

4. Нарезать синий лук, добавить укроп к томатам.

5. Выжать чеснок и в томаты, и в огурцы.

6. Добавить масло из тыквенных семечек.

7. К заправке добавить лимонный сок, соевый соус и дижонскую горчицу, полить ею овощи.

8. Закрыть контейнеры и потрясти.

9. Отставить в холодильник на час.

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