Как вкусно замариновать овощи к шашлыку: можно есть уже через час
Лето – период семейных посиделок на природе. Неизменным блюдом на таких застольях является домашний сочный шашлык. А к мясу отличным дополнением будут вкусные маринованные овощи, которые можно будет есть уже через час после приготовления.
Идея приготовления вкусных маринованных овощей к шашлыку опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Используйте именно тыквенное масло – с ним получится еще и полезно.
Ингредиенты:
- огурцы – 8 шт.
- помидоры – 350 г
- укроп
- чеснок – 2 зубчика
- тыквенное масло
- лимонный сок
- соевый соус – 2 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезать на 4 части.
2. Переложить в емкость, добавить нарезанный укроп.
3. Помидоры разрезать пополам, также перекладываем в емкость.
4. Нарезать синий лук, добавить укроп к томатам.
5. Выжать чеснок и в томаты, и в огурцы.
6. Добавить масло из тыквенных семечек.
7. К заправке добавить лимонный сок, соевый соус и дижонскую горчицу, полить ею овощи.
8. Закрыть контейнеры и потрясти.
9. Отставить в холодильник на час.
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