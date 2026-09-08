Как вкусно замариновать помидоры с горчицей: можно есть уже через 30 минут

Когда хочется быстро приготовить овощную закуску, не обязательно ждать несколько часов, пока помидоры пропитаются маринадом. Их можно нарезать, смешать с ароматной заправкой и уже через полчаса подавать к столу. Особенно вкусными такие помидоры получаются с зернистой горчицей, чесноком и свежей зеленью. Это простой рецепт, который легко повторить дома.

Идея приготовления вкусных маринованных помидоров опубликована на странице iryna kukhar2 в Instagram.

Ингредиенты:

свежие помидоры – 700 г

чеснок – 2 зубчика

свежая петрушка – 20 г

растительное масло – 3 ст.л.

натуральный мёд – 1 ст.л.

французская горчица в зернах – 1-2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помидоры хорошо вымойте, просушите и нарежьте крупными дольками. Переложите их в глубокую миску или контейнер, в котором будет удобно перемешивать закуску.

2. Отдельно приготовьте маринад. Смешайте растительное масло, мёд и французскую горчицу в зернах. Добавьте пропущенный через пресс или мелко нарезанный чеснок, соль и черный молотый перец.

3. Перемешайте заправку, чтобы мед равномерно распределился в масле.

4. Петрушку мелко нарежьте и добавьте в маринад. Еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.

5. Залейте помидоры полученной заправкой. Аккуратно перемешайте их руками или ложкой, чтобы маринад покрыл все кусочки, но не раздавил их.

6. Накройте ёмкость и поставьте помидоры в холодильник как минимум на 30 минут. За это время овощи промаринуются, пустят немного сока и впитают аромат горчицы, чеснока, зелени и специй.

7. Подавайте быстромаринованные помидоры охлажденными. Они хорошо подойдут как самостоятельная закуска или как дополнение к обеду или ужину.

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