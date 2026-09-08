Как вкусно замариновать помидоры с горчицей: можно есть уже через 30 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Как вкусно и быстро замариновать помидоры
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Когда хочется быстро приготовить овощную закуску, не обязательно ждать несколько часов, пока помидоры пропитаются маринадом. Их можно нарезать, смешать с ароматной заправкой и уже через полчаса подавать к столу. Особенно вкусными такие помидоры получаются с зернистой горчицей, чесноком и свежей зеленью. Это простой рецепт, который легко повторить дома.

Идея приготовления вкусных маринованных помидоров опубликована на странице iryna kukhar2 в Instagram.

Рецепт быстрых маринованных помидоров

Ингредиенты:

  • свежие помидоры – 700 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • свежая петрушка – 20 г
  • растительное масло – 3 ст.л.
  • натуральный мёд – 1 ст.л.
  • французская горчица в зернах – 1-2 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем помидоры

1. Помидоры хорошо вымойте, просушите и нарежьте крупными дольками. Переложите их в глубокую миску или контейнер, в котором будет удобно перемешивать закуску.

2. Отдельно приготовьте маринад. Смешайте растительное масло, мёд и французскую горчицу в зернах. Добавьте пропущенный через пресс или мелко нарезанный чеснок, соль и черный молотый перец.

Добавляем чеснок

3. Перемешайте заправку, чтобы мед равномерно распределился в масле.

4. Петрушку мелко нарежьте и добавьте в маринад. Еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.

Добавляем зелень

5. Залейте помидоры полученной заправкой. Аккуратно перемешайте их руками или ложкой, чтобы маринад покрыл все кусочки, но не раздавил их.

6. Накройте ёмкость и поставьте помидоры в холодильник как минимум на 30 минут. За это время овощи промаринуются, пустят немного сока и впитают аромат горчицы, чеснока, зелени и специй.

Готовые помидоры

7. Подавайте быстромаринованные помидоры охлажденными. Они хорошо подойдут как самостоятельная закуска или как дополнение к обеду или ужину.

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