Как вкусно замариновать шампиньоны для праздничного стола: беспроигрышная закуска
Маринованные шампиньоны – беспроигрышная закуска для новогоднего стола. Грибы получаются пикантными, ароматными, прекрасно сочетаются с различными мясными и рыбными блюдами. Еще и очень бюджетные в приготовлении.
Идея приготовления закусочных маринованных грибов опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 150 г
- уксус (яблочный или рисовый) – 1 ст.л.
- масло – 10 г
- специи (чеснок 0.5 ч.л., перец 0.5 ч.л., щепотка соли)
- мед – 1 ч.л.
- кунжут – 1 ст.л.
- зелень – 15 г
- лимон – ломтик
- лук – 1 крупный
Для отваривания грибов:
- грибы – 500 г
- вода – 1 л
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Воду вскипятить.
2. Добавить соль.
3. Перемешать, всыпать грибы.
4. Проварить 8 минут.
5. Слить, охладить и объединить с луком и маринадом.
6. Оставить на 8-12 часов, время от времени перемешивать.
