Маринованные шампиньоны – беспроигрышная закуска для новогоднего стола. Грибы получаются пикантными, ароматными, прекрасно сочетаются с различными мясными и рыбными блюдами. Еще и очень бюджетные в приготовлении.

Идея приготовления закусочных маринованных грибов опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 150 г

уксус (яблочный или рисовый) – 1 ст.л.

масло – 10 г

специи (чеснок 0.5 ч.л., перец 0.5 ч.л., щепотка соли)

мед – 1 ч.л.

кунжут – 1 ст.л.

зелень – 15 г

лимон – ломтик

лук – 1 крупный

Для отваривания грибов:

грибы – 500 г

вода – 1 л

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Воду вскипятить.

2. Добавить соль.

3. Перемешать, всыпать грибы.

4. Проварить 8 минут.

5. Слить, охладить и объединить с луком и маринадом.

6. Оставить на 8-12 часов, время от времени перемешивать.

