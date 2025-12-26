Как вкусно замариновать шампиньоны для праздничного стола: беспроигрышная закуска

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
87
Маринованные шампиньоны – беспроигрышная закуска для новогоднего стола. Грибы получаются пикантными, ароматными, прекрасно сочетаются с различными мясными и рыбными блюдами. Еще и очень бюджетные в приготовлении.

Идея приготовления закусочных маринованных грибов опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты для маринада:

  • соевый соус – 150 г
  • уксус (яблочный или рисовый) – 1 ст.л.
  • масло – 10 г
  • специи (чеснок 0.5 ч.л., перец 0.5 ч.л., щепотка соли)
  • мед – 1 ч.л.
  • кунжут – 1 ст.л.
  • зелень – 15 г
  • лимон – ломтик
  • лук – 1 крупный

Для отваривания грибов:

  • грибы – 500 г
  • вода – 1 л
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Воду вскипятить.

2. Добавить соль.

3. Перемешать, всыпать грибы.

4. Проварить 8 минут.

5. Слить, охладить и объединить с луком и маринадом.

6. Оставить на 8-12 часов, время от времени перемешивать.

