Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через несколько часов
Если хотите приготовить вкусную закуску за минимум времени, маринованные шампиньоны – идеальный вариант. Они получаются ароматными, нежными и слегка пряными. Грибы можно подавать к картофелю, мясу или использовать для салатов. Лучше всего то, что их не нужно долго выдерживать – уже через несколько часов они готовы к подаче.
Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- перец горошком – 10 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- вода – 50 мл.
- масло – 50 мл.
- уксус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налейте воду, уксус и растительное масло.
2. Добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и нарезанный чеснок.
3. Помойте шампиньоны (лучше выбрать небольшие по размеру) и выложите в кастрюлю.
4. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения под крышкой.
5. После закипания снимите крышку, перемешайте и варите 5-7 минут.
6. Готовые грибы вместе с маринадом переложите в банку, охладите и поставьте в холодильник.
7. Уже через несколько часов можно подавать к столу.
