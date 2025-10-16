Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через несколько часов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
243
Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через несколько часов

Если хотите приготовить вкусную закуску за минимум времени, маринованные шампиньоны – идеальный вариант. Они получаются ароматными, нежными и слегка пряными. Грибы можно подавать к картофелю, мясу или использовать для салатов. Лучше всего то, что их не нужно долго выдерживать – уже через несколько часов они готовы к подаче.

Видео дня

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через несколько часов

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • перец горошком – 10 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • вода – 50 мл.
  • масло – 50 мл.
  • уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через несколько часов

1. В кастрюлю налейте воду, уксус и растительное масло.

2. Добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и нарезанный чеснок.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через несколько часов

3. Помойте шампиньоны (лучше выбрать небольшие по размеру) и выложите в кастрюлю.

4. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения под крышкой.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через несколько часов

5. После закипания снимите крышку, перемешайте и варите 5-7 минут.

Как вкусно замариновать шампиньоны: можно есть уже через несколько часов

6. Готовые грибы вместе с маринадом переложите в банку, охладите и поставьте в холодильник.

7. Уже через несколько часов можно подавать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты