Если хотите приготовить вкусную закуску за минимум времени, маринованные шампиньоны – идеальный вариант. Они получаются ароматными, нежными и слегка пряными. Грибы можно подавать к картофелю, мясу или использовать для салатов. Лучше всего то, что их не нужно долго выдерживать – уже через несколько часов они готовы к подаче.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

перец горошком – 10 шт.

лавровый лист – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

вода – 50 мл.

масло – 50 мл.

уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте воду, уксус и растительное масло.

2. Добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и нарезанный чеснок.

3. Помойте шампиньоны (лучше выбрать небольшие по размеру) и выложите в кастрюлю.

4. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения под крышкой.

5. После закипания снимите крышку, перемешайте и варите 5-7 минут.

6. Готовые грибы вместе с маринадом переложите в банку, охладите и поставьте в холодильник.

7. Уже через несколько часов можно подавать к столу.

