Как вкусно замариновать шампиньоны: рецепт универсальной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
384
Как вкусно замариновать грибы
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Маринованные шампиньоны легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Грибы получаются ароматными, пряными и хорошо дополняют различные блюда. Такую закуску можно подать к праздничному столу или приготовить для обычного ужина. Рецепт не требует много времени, ведь шампиньоны готовятся прямо в маринаде.

Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Как вкусно замариновать грибы

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500-700 г
  • вода – 50 мл.
  • растительное масло – 50 мл.
  • уксус 9% – 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • лавровый лист – 3 шт.
  • перец горошком – 10-12 шт.
  • чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

Готовим маринад

1. Сначала приготовьте маринад. В кастрюлю налейте воду и растительное масло, добавьте уксус, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Чеснок очистите, слегка измельчите или нарежьте и также положите в кастрюлю.

2. Поставьте маринад на огонь и доведите до кипения. После этого добавьте подготовленные шампиньоны. Грибы можно оставить целыми, если они небольшие, или разрезать на части.

Добавляем грибы в маринад

3. Накройте кастрюлю крышкой и варите шампиньоны примерно 10 минут после повторного закипания. За это время грибы пустят сок и хорошо пропитаются пряным маринадом.

4. Готовые шампиньоны оставьте остывать прямо в маринаде. После этого их можно переложить в чистую стеклянную емкость и поставить в холодильник.

Маринуем грибы

5. Перед подачей грибы можно украсить свежей зеленью или тонко нарезанным луком.

Выкладываем в банку

6. Такие маринованные шампиньоны можно подавать как отдельную закуску, добавлять в праздничные салаты, канапе или мясные блюда.

7. Рецепт удобен тем, что грибы не нужно мариновать несколько дней: после приготовления они уже приобретают приятный кисло-сладкий вкус и насыщенный аромат.

Готовые грибы

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