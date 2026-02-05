Как вкусно замариновать шампиньоны: рецепт за 10 минут
Маринованные шампиньоны – универсальная пряная закуска. К тому же готовится она всего 10 минут. Понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы грибы имели идеальный вкус.
Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы шампиньоны – 500 г
- вода – 500 мл
- уксус 9% – 2 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л. с горкой
- чеснок – 2-3 зубчика
- лавровый лист – 1-2 шт.
- перец горошком – 6-8 шт.
- растительное масло – 2 ст. л.
- зеленый лук – по вкусу
- лук репчатый – 1 шт.
- зерна горчицы, кориандр, укроп – по желанию
Способ приготовления:
1. Грибы помыть, крупные разрезать пополам.
2. В кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, перец, лавровый лист и масло.
3. Довести до кипения.
4. Добавить шампиньоны и варить 5-7 минут после закипания. Снять с огня.
5. В конце добавить уксус, измельченный чеснок и зеленый лук.
6. Переложить грибы вместе с маринадом в миску или банку, охладить.
7. Добавить нарезанный лук и укроп.
8. Уже через 30-60 минут можно есть или оставить еще на несколько часов.
