Маринованные шампиньоны – универсальная пряная закуска. К тому же готовится она всего 10 минут. Понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы грибы имели идеальный вкус.

Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

грибы шампиньоны – 500 г

вода – 500 мл

уксус 9% – 2 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л. с горкой

чеснок – 2-3 зубчика

лавровый лист – 1-2 шт.

перец горошком – 6-8 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

зеленый лук – по вкусу

лук репчатый – 1 шт.

зерна горчицы, кориандр, укроп – по желанию

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, крупные разрезать пополам.

2. В кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, перец, лавровый лист и масло.

3. Довести до кипения.

4. Добавить шампиньоны и варить 5-7 минут после закипания. Снять с огня.

5. В конце добавить уксус, измельченный чеснок и зеленый лук.

6. Переложить грибы вместе с маринадом в миску или банку, охладить.

7. Добавить нарезанный лук и укроп.

8. Уже через 30-60 минут можно есть или оставить еще на несколько часов.

