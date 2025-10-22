Маринованная свекла – это простая и быстрая в приготовлении закуска, которая подходит к мясу, рыбе или как отдельный салат. Для ее приготовления не нужно варить овощи или долго ждать – достаточно нескольких ингредиентов и немного времени в холодильнике. Такая свекла хорошо хранится, насыщается маринадом и становится более мягкой и ароматной. Это удобный вариант, когда нужно быстро подать что-то вкусное к столу.

Видео дня

Идея приготовления маринованной сырой свеклы опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

свекла сырая – 600 г

чеснок – 3 зубчика

сахар: 2 ст.л.

уксус 9% – 3-4 ст. л.

масло (горячее) – 40 мл.

соль – 0,5 ч.л.

кориандр молотый – 0,5 ч. л.

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Способ приготовления маринованной сырой свеклы:

1. Свеклу очистите и натрите на терке для корейской моркови или на крупной стороне обычной терки.

2. Добавьте измельченный чеснок, сахар, соль, молотый кориандр и черный перец. Хорошо перемешайте.

3. Влейте уксус и еще раз перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.

4. Разогрейте масло до горячего состояния (но не до дыма) и сразу влейте в свеклу. Перемешайте – это поможет овощу лучше впитывать специи.

5. Переложите свеклу в стеклянную банку или контейнер с крышкой. Поставьте в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше всего – на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: