Как вкусно замариновать цветную капусту: с морковью и чесноком
Цветная капуста – универсальный овощ, который прекрасно подходит не только в вареном или запеченном виде, но и в маринаде. Такая закуска получается ароматной, хрустящей и пикантной – именно то, что нужно к рыбе, мясу или просто как перекус. Приготовить маринованную цветную капусту можно очень быстро, а результат превзойдет все ожидания. Главное – не переварить овощи и правильно сбалансировать маринад.
Идея приготовления маринованной цветной капусты опубликована на странице фудблогера goptarenkonatali в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста: – 500 г (разобрана на соцветия)
- морковь – 1 средняя
- чеснок – 2-3 зубчика
Ингредиенты для маринада:
- вода – 500 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ст.л.
- уксус 9% – 2 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- душистый перец горошком – 5-6 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- молотый кориандр – 0,5 ч.л.
- хлопья перца чили (по желанию) – по вкусу
Способ приготовления:
1. цветную капусту разделите на небольшие соцветия.
2. Опустите в кипящую воду на 2 минуты, чтобы она осталась хрустящей, но не сырой.
3. Откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь.
4. Морковь нарежьте тонкой соломкой, а чеснок пропустите через пресс.
5. В кастрюле соедините воду, сахар, соль, уксус, растительное масло, душистый перец, лавровый лист, кориандр и чили.
6. Доведите до кипения и варите около 1 минуты, чтобы специи раскрыли аромат.
7. В глубокую миску или банку положите капусту, морковь и чеснок.
8. Залейте овощи горячим маринадом, накройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте остыть до комнатной температуры.
9. Затем переставьте в холодильник минимум на 6 часов – за это время овощи пропитаются ароматами специй и станут насыщенными на вкус.
10. Перед подачей слейте жидкость, а капусту слегка сбрызните ароматным домашним подсолнечным маслом. Такая закуска прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как дополнение к гарниру.
