Цветная капуста – универсальный овощ, который прекрасно подходит не только в вареном или запеченном виде, но и в маринаде. Такая закуска получается ароматной, хрустящей и пикантной – именно то, что нужно к рыбе, мясу или просто как перекус. Приготовить маринованную цветную капусту можно очень быстро, а результат превзойдет все ожидания. Главное – не переварить овощи и правильно сбалансировать маринад.

Идея приготовления маринованной цветной капусты опубликована на странице фудблогера goptarenkonatali в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста: – 500 г (разобрана на соцветия)

морковь – 1 средняя

чеснок – 2-3 зубчика

Ингредиенты для маринада:

вода – 500 мл.

сахар – 1 ст.л.

соль – 0,5 ст.л.

уксус 9% – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

душистый перец горошком – 5-6 шт.

лавровый лист – 2 шт.

молотый кориандр – 0,5 ч.л.

хлопья перца чили (по желанию) – по вкусу

Способ приготовления:

1. цветную капусту разделите на небольшие соцветия.

2. Опустите в кипящую воду на 2 минуты, чтобы она осталась хрустящей, но не сырой.

3. Откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь.

4. Морковь нарежьте тонкой соломкой, а чеснок пропустите через пресс.

5. В кастрюле соедините воду, сахар, соль, уксус, растительное масло, душистый перец, лавровый лист, кориандр и чили.

6. Доведите до кипения и варите около 1 минуты, чтобы специи раскрыли аромат.

7. В глубокую миску или банку положите капусту, морковь и чеснок.

8. Залейте овощи горячим маринадом, накройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте остыть до комнатной температуры.

9. Затем переставьте в холодильник минимум на 6 часов – за это время овощи пропитаются ароматами специй и станут насыщенными на вкус.

10. Перед подачей слейте жидкость, а капусту слегка сбрызните ароматным домашним подсолнечным маслом. Такая закуска прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как дополнение к гарниру.

