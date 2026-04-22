Как вкусно запечь хек: рыба просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
918
Запеченный хек – простое блюдо для обеда или ужина. Рыба получается нежной, сочной и ароматной. Особый вкус ей придает соус и овощная подушка. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и легко готовится. Блюдо хорошо сочетается с любым гарниром.

Как вкусно запечь хек на ужин рассказала фудблогер valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

  • хек – 600-800 г
  • морковь – 1-2 шт.
  • лук – 1-2 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 3-4 ст.л.
  • майонез – 2 ст.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Хек разморозьте, промойте и нарежьте порционными кусочками.

2. Посолите и поперчите рыбу по вкусу.

3. Отдельно приготовьте соус. В миске смешайте сметану, майонез, соевый соус, горчицу в зернах и лимонный сок.

4. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

5. Залейте рыбу подготовленным соусом и оставьте мариноваться примерно на 40-60 минут. За это время хек станет более нежным и ароматным.

6. Тем временем подготовьте овощи. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте полукольцами или кубиками.

7. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости и легкой золотистости.

8. В форму для запекания выложите овощную подушку. Сверху разместите замаринованные кусочки хека.

9. Полейте рыбу соусом, который остался после маринования.

10. Накройте форму пергаментом или фольгой и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20 минут.

11. Затем снимите пергамент и запекайте еще 15-20 минут до легкой румяной корочки.

