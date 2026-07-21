Как вкусно запечь кабачки с фаршем и помидорами: универсальная закуска на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
180
Как вкусно запечь кабачки с фаршем и помидорами: универсальная закуска на любой случай
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Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей, ведь из них можно приготовить десятки простых и вкусных блюд. Особенно удачно они сочетаются с нежным куриным мясом, сочными помидорами и сыром. Такая закуска одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. А главное преимущество рецепта – минимум усилий и доступные ингредиенты.

Идея приготовления запеченных кабачков с фаршем, помидорами и сыром опубликована на странице vivien kab в Instagram.

Как вкусно запечь кабачки с фаршем и помидорами: универсальная закуска на любой случай

Ингредиенты:

  • куриное филе – 350 г
  • кабачки – 1 большой или 2 небольших
  • помидоры – 2 шт.
  • шампиньоны – 3-4 шт.
  • твёрдый сыр или моцарелла – по вкусу
  • свежая зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно запечь кабачки с фаршем и помидорами: универсальная закуска на любой случай

1. Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1,5 сантиметра. С помощью ложки или ножа аккуратно удалите серединку, оставив небольшие бортики.

2. Мякоть кабачков не выбрасывайте – мелко нарежьте её кубиками и используйте для начинки.

Как вкусно запечь кабачки с фаршем и помидорами: универсальная закуска на любой случай

3. Куриное филе нарежьте очень мелкими кусочками. Для этого рецепта не обязательно использовать мясорубку – рубленое мясо сделает начинку более сочной.

4. Смешайте куриное филе с мякотью кабачка, добавьте измельченную зелень, соль, перец, паприку и сухой чеснок. Хорошо перемешайте до однородности.

5. Наполните кабачковые кольца приготовленной начинкой и выложите их в форму для запекания.

Как вкусно запечь кабачки с фаршем и помидорами: универсальная закуска на любой случай

6. Помидоры и шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на каждый кабачок по кусочку помидора и гриба.

7. Посыпьте заготовки тёртым сыром или моцареллой. Если хотите получить более тягучую сырную корочку, добавьте ещё немного моцареллы за 10 минут до окончания приготовления.

Как вкусно запечь кабачки с фаршем и помидорами: универсальная закуска на любой случай

8. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо примерно 30 минут, пока мясо полностью не приготовится, а сыр не станет золотистым.

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