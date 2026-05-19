Кабачки в духовке – одно из лучших сезонных блюд, которое можно быстро приготовить для обеда или ужина. Благодаря простому соусу и большому количеству сыра овощи получаются нежными внутри и аппетитными сверху. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени на подготовку. Такую закуску можно подавать как отдельное блюдо или как дополнение к мясу или картофелю.

Идея приготовления вкусных запеченных кабачков с сыром опубликована на странице фудблогера foodblogvikki в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 4-5 небольших штук

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

молотые сухари – 2 ст.л.

мука – 2 полные ст.л.

растительное масло – 1-2 ст.л.

твердый сыр – 100-150 г

Для соуса:

майонез – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

зелень – по вкусу

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте тонкими пластинами. Переложите овощи в большую миску, добавьте соль, перец, растительное масло и муку. Хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был равномерно покрыт специями.

2. Противень застелите пергаментом и выложите кабачки в один слой. Сверху посыпьте молотыми сухарями для легкой хрустящей корочки.

3. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте кабачки примерно 30 минут до мягкости и легкого золотистого цвета.

4. Пока овощи готовятся, сделайте соус. Для этого смешайте майонез, сметану, измельченный чеснок, зелень, соль и перец.

5. Готовые кабачки достаньте из духовки и дайте им немного остыть. После этого смажьте соусом, посыпьте большим количеством тертого сыра и верните в духовку еще на 2–3 минуты, чтобы сыр полностью расплавился.

6. Подавайте блюдо горячим. Запеченные кабачки с сыром получаются очень нежными, ароматными и прекрасно сочетаются даже без дополнительного гарнира.

