Как вкусно запечь кабачки в духовке: добавьте много сыра
Кабачки в духовке – одно из лучших сезонных блюд, которое можно быстро приготовить для обеда или ужина. Благодаря простому соусу и большому количеству сыра овощи получаются нежными внутри и аппетитными сверху. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени на подготовку. Такую закуску можно подавать как отдельное блюдо или как дополнение к мясу или картофелю.
Идея приготовления вкусных запеченных кабачков с сыром опубликована на странице фудблогера foodblogvikki в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 4-5 небольших штук
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- молотые сухари – 2 ст.л.
- мука – 2 полные ст.л.
- растительное масло – 1-2 ст.л.
- твердый сыр – 100-150 г
Для соуса:
- майонез – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- зелень – по вкусу
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и нарежьте тонкими пластинами. Переложите овощи в большую миску, добавьте соль, перец, растительное масло и муку. Хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был равномерно покрыт специями.
2. Противень застелите пергаментом и выложите кабачки в один слой. Сверху посыпьте молотыми сухарями для легкой хрустящей корочки.
3. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте кабачки примерно 30 минут до мягкости и легкого золотистого цвета.
4. Пока овощи готовятся, сделайте соус. Для этого смешайте майонез, сметану, измельченный чеснок, зелень, соль и перец.
5. Готовые кабачки достаньте из духовки и дайте им немного остыть. После этого смажьте соусом, посыпьте большим количеством тертого сыра и верните в духовку еще на 2–3 минуты, чтобы сыр полностью расплавился.
6. Подавайте блюдо горячим. Запеченные кабачки с сыром получаются очень нежными, ароматными и прекрасно сочетаются даже без дополнительного гарнира.
