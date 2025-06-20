Сочную молодую капусту можно очень вкусно приготовить с фаршем. Такое блюдо запекается в духовке, подойдет на каждый день и для праздничного стола. Пока длится сезон овоща, порадуйте родных таким кулинарным шедевром.

Идея приготовления запеченной молодой капусты с мясом опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сверху добавьте много сыра.

Ингредиенты для котлет:

говяжий фарш – 700 г

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

петрушка свежая – 1 пучок

мускатный орех – 1/4 ч.л.

орегано – 1,5 ч.л.

вода – 70 мл.

сыр твердый – 200 г.

Ингредиенты для капусты:

капуста молодая – 1 шт.

масло – 150 мл.

паприка копченая – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для соуса:

йогурт натуральный – 250 г

томатная паста – 1 ст.л.

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать на стейки толщиной 1,5 см.

2. Смешать ароматное масло Олейна с Травами перец Чили, базилик, томаты с паприкой и солью.

3. Смазать капусту.

4. Смешать все ингредиенты для котлет, кроме сыра.

5. Сформировать и выложить на капусту.

6. Смешать ингредиенты для соуса. Выложить на котлету.

7. Натереть сыр и выложить сверху на соус.

8. Запекать час (ориентируйтесь по своей духовке) при температуре 180 градусов.

9. Подавать со сметаной.

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