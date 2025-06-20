Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом
Сочную молодую капусту можно очень вкусно приготовить с фаршем. Такое блюдо запекается в духовке, подойдет на каждый день и для праздничного стола. Пока длится сезон овоща, порадуйте родных таким кулинарным шедевром.
Идея приготовления запеченной молодой капусты с мясом опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сверху добавьте много сыра.
Ингредиенты для котлет:
- говяжий фарш – 700 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- петрушка свежая – 1 пучок
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
- орегано – 1,5 ч.л.
- вода – 70 мл.
- сыр твердый – 200 г.
Ингредиенты для капусты:
- капуста молодая – 1 шт.
- масло – 150 мл.
- паприка копченая – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для соуса:
- йогурт натуральный – 250 г
- томатная паста – 1 ст.л.
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать на стейки толщиной 1,5 см.
2. Смешать ароматное масло Олейна с Травами перец Чили, базилик, томаты с паприкой и солью.
3. Смазать капусту.
4. Смешать все ингредиенты для котлет, кроме сыра.
5. Сформировать и выложить на капусту.
6. Смешать ингредиенты для соуса. Выложить на котлету.
7. Натереть сыр и выложить сверху на соус.
8. Запекать час (ориентируйтесь по своей духовке) при температуре 180 градусов.
9. Подавать со сметаной.
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