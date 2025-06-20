Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

Сочную молодую капусту можно очень вкусно приготовить с фаршем. Такое блюдо запекается в духовке, подойдет на каждый день и для праздничного стола. Пока длится сезон овоща, порадуйте родных таким кулинарным шедевром.

Идея приготовления запеченной молодой капусты с мясом опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сверху добавьте много сыра.

Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

Ингредиенты для котлет:

  • говяжий фарш – 700 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • петрушка свежая – 1 пучок
  • мускатный орех – 1/4 ч.л.
  • орегано – 1,5 ч.л.
  • вода – 70 мл.
  • сыр твердый – 200 г.

Ингредиенты для капусты:

  • капуста молодая – 1 шт.
  • масло – 150 мл.
  • паприка копченая – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для соуса:

  • йогурт натуральный – 250 г
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

1. Капусту нарезать на стейки толщиной 1,5 см.

2. Смешать ароматное масло Олейна с Травами перец Чили, базилик, томаты с паприкой и солью.

Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

3. Смазать капусту.

4. Смешать все ингредиенты для котлет, кроме сыра.

Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

5. Сформировать и выложить на капусту.

6. Смешать ингредиенты для соуса. Выложить на котлету.

Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

7. Натереть сыр и выложить сверху на соус.

Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

8. Запекать час (ориентируйтесь по своей духовке) при температуре 180 градусов.

9. Подавать со сметаной.

Как вкусно запечь молодую капусту с фаршем: делимся сытным рецептом

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