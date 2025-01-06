Как вкусно запечь скумбрию для ужина: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Скумбрия – очень ценный и вкусный продукт, который можно вкусно солить, запекать. Еще скумбрию можно коптить. 

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусно запеченной скумбрии, с цедрой и специями. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Скумбрия 
  • Соль, перец по вкусу
  • Цедра лимона 1/2 ч.л.
  • Цедра апельсина 1/2 ч.л.
  • Имбирь 1 ч.л
  • Тимьян 1-2 веточки
  • Сок одного апельсина
  • Виски 1 ст.л

Способ приготовления: 

1. Скумбрию разделяем на филе, удаляем косточки пинцетом, со стороны кожи делаем не глубокие надрезы.

Скумбрия для блюда

2. Посыпаем солью и перцем с двух сторон и добавляем другие ингредиенты. Даем настояться 10 минут.

Специи для рыбы

3. В духовке запекаем 20 минут при температуре 180°, режим верх/низ + конвекция.

Сколько готовить блюдо

Подаем с мякотью апельсина!

Готовая рыба

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