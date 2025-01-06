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Как вкусно запечь скумбрию для ужина: простой рецепт
Скумбрия – очень ценный и вкусный продукт, который можно вкусно солить, запекать. Еще скумбрию можно коптить.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусно запеченной скумбрии, с цедрой и специями.
Ингредиенты:
- Скумбрия
- Соль, перец по вкусу
- Цедра лимона 1/2 ч.л.
- Цедра апельсина 1/2 ч.л.
- Имбирь 1 ч.л
- Тимьян 1-2 веточки
- Сок одного апельсина
- Виски 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Скумбрию разделяем на филе, удаляем косточки пинцетом, со стороны кожи делаем не глубокие надрезы.
2. Посыпаем солью и перцем с двух сторон и добавляем другие ингредиенты. Даем настояться 10 минут.
3. В духовке запекаем 20 минут при температуре 180°, режим верх/низ + конвекция.
Подаем с мякотью апельсина!
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