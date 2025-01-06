Скумбрия – очень ценный и вкусный продукт, который можно вкусно солить, запекать. Еще скумбрию можно коптить.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусно запеченной скумбрии, с цедрой и специями.

Ингредиенты:

Скумбрия

Соль, перец по вкусу

Цедра лимона 1/2 ч.л.

Цедра апельсина 1/2 ч.л.

Имбирь 1 ч.л

Тимьян 1-2 веточки

Сок одного апельсина

Виски 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Скумбрию разделяем на филе, удаляем косточки пинцетом, со стороны кожи делаем не глубокие надрезы.

2. Посыпаем солью и перцем с двух сторон и добавляем другие ингредиенты. Даем настояться 10 минут.

3. В духовке запекаем 20 минут при температуре 180°, режим верх/низ + конвекция.

Подаем с мякотью апельсина!

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