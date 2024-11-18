Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке: получатся очень мягкими и сочными
Ребрышки лучше не жарить на сковороде, а именно запекать в духовке. Они не будут слишком жирными и, при этом, мясо станет мягким и сочным. Нужно только правильно его замариновать.
Идея приготовления сочных ребрышек барбекю в духовке опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Важно добавить необходимое количество специй и выбрать правильный соус для маринования.
Ингредиенты:
- свиные ребра – 1 кг.
- соль перец – по вкусу
- сушеный чеснок
- копченая паприка
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- соус барбекю
Способ приготовления:
1. Ребра помыть и почистить.
2. Снять пленку и если ребро очень жирное, лишний жир (его можно потом использовать на фарш).
3. Зачищенные ребра посолим, поперчим, добавляем специи, соевый соус.
4. Отлично смазать соусом барбекю.
5. Поставить в холодильник на час мариноваться.
6. Замаринованные ребра завернуть в фольгу и поставить запекаться в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.
7. Достать, открыть фольгу и поставить еще на 20 минут в духовку.
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