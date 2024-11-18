Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке: получатся очень мягкими и сочными

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке: получатся очень мягкими и сочными

Ребрышки лучше не жарить на сковороде, а именно запекать в духовке. Они не будут слишком жирными и, при этом, мясо станет мягким и сочным. Нужно только правильно его замариновать.

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Идея приготовления сочных ребрышек барбекю в духовке опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Важно добавить необходимое количество специй и выбрать правильный соус для маринования.

Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке: получатся очень мягкими и сочными

Ингредиенты:

  • свиные ребра – 1 кг.
  • соль перец – по вкусу
  • сушеный чеснок
  • копченая паприка
  • соевый соус – 2-3 ст.л.
  • соус барбекю

Способ приготовления:

Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке: получатся очень мягкими и сочными

1. Ребра помыть и почистить.

2. Снять пленку и если ребро очень жирное, лишний жир (его можно потом использовать на фарш).

Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке: получатся очень мягкими и сочными

3. Зачищенные ребра посолим, поперчим, добавляем специи, соевый соус.

4. Отлично смазать соусом барбекю.

Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке: получатся очень мягкими и сочными

5. Поставить в холодильник на час мариноваться.

Как вкусно запечь свиные ребрышки в духовке: получатся очень мягкими и сочными

6. Замаринованные ребра завернуть в фольгу и поставить запекаться в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

7. Достать, открыть фольгу и поставить еще на 20 минут в духовку.

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