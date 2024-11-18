Ребрышки лучше не жарить на сковороде, а именно запекать в духовке. Они не будут слишком жирными и, при этом, мясо станет мягким и сочным. Нужно только правильно его замариновать.

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Идея приготовления сочных ребрышек барбекю в духовке опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Важно добавить необходимое количество специй и выбрать правильный соус для маринования.

Ингредиенты:

свиные ребра – 1 кг.

соль перец – по вкусу

сушеный чеснок

копченая паприка

соевый соус – 2-3 ст.л.

соус барбекю

Способ приготовления:

1. Ребра помыть и почистить.

2. Снять пленку и если ребро очень жирное, лишний жир (его можно потом использовать на фарш).

3. Зачищенные ребра посолим, поперчим, добавляем специи, соевый соус.

4. Отлично смазать соусом барбекю.

5. Поставить в холодильник на час мариноваться.

6. Замаринованные ребра завернуть в фольгу и поставить запекаться в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

7. Достать, открыть фольгу и поставить еще на 20 минут в духовку.

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