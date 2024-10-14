Как вкусно запечь цветную капусту в духовке: вся польза продукта сохраняется

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как вкусно запечь цветную капусту в духовке: вся польза продукта сохраняется

Цветная капуста – очень питательный и полезный продукт, который нужно правильно готовить. Чтобы сохранить все ценные компоненты, лучше выбрать именно запекание. Также не забудьте о специях, которые придадут яркого вкуса.

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Идея приготовления вкусной запеченной капусты в духовке опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Можно подавать с излюбленным соусом.

Как вкусно запечь цветную капусту в духовке: вся польза продукта сохраняется

Ингредиенты:

  • капуста цветная – 1 кг.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • перец острый (или сладкий) – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу.
  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • панировочные сухари – 50 г.

Способ приготовления:

Как вкусно запечь цветную капусту в духовке: вся польза продукта сохраняется

1. Капусту разделить на соцветия, сбрызнуть маслом.

2. Добавить остальные ингредиенты.

Как вкусно запечь цветную капусту в духовке: вся польза продукта сохраняется

3. Тщательно перемешать.

Как вкусно запечь цветную капусту в духовке: вся польза продукта сохраняется

4. Выложить пергамен.

5. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Как вкусно запечь цветную капусту в духовке: вся польза продукта сохраняется

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