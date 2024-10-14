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Как вкусно запечь цветную капусту в духовке: вся польза продукта сохраняется
Цветная капуста – очень питательный и полезный продукт, который нужно правильно готовить. Чтобы сохранить все ценные компоненты, лучше выбрать именно запекание. Также не забудьте о специях, которые придадут яркого вкуса.
Идея приготовления вкусной запеченной капусты в духовке опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Можно подавать с излюбленным соусом.
Ингредиенты:
- капуста цветная – 1 кг.
- крахмал – 1 ст.л.
- перец острый (или сладкий) – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- соль – по вкусу.
- оливковое масло – 3 ст.л.
- панировочные сухари – 50 г.
Способ приготовления:
1. Капусту разделить на соцветия, сбрызнуть маслом.
2. Добавить остальные ингредиенты.
3. Тщательно перемешать.
4. Выложить пергамен.
5. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
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