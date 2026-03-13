Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке: делимся полезным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке: делимся полезным рецептом

Яблоки и творог – основа для очень вкусного и полезного десерта. Такие компоненты можно запечь вместе в духовке, добавив орехи, изюм и мед. Для этого вам понадобится минимум времени.

Идея приготовления запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера marina frolova в Instagram.

Как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке: делимся полезным рецептом

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт
  • творог – 150-200 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – 1/4 ч.л.
  • корица – 1/2 ч.л.
  • яйца – 1 шт.
  • изюм – 50 г
  • мёд
  • орехи

Способ приготовления:

Как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке: делимся полезным рецептом

1. К творогу добавить сахар.

2. Ванильный сахар, корицу и яйцо, перемешать.

Как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке: делимся полезным рецептом

3. Добавить предварительно замоченный в горячей воде изюм.

4. Еще раз перемешать.

Как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке: делимся полезным рецептом

5. Яблоки помыть и вырезать серединку.

6. Начинить яблоки творожной массой.

Как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке: делимся полезным рецептом

7. Запекать в разогретой до 180* духовке примерно 30 минут.

8. После запекания полить медом и посыпать орехами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты