Как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке: делимся полезным рецептом
Яблоки и творог – основа для очень вкусного и полезного десерта. Такие компоненты можно запечь вместе в духовке, добавив орехи, изюм и мед. Для этого вам понадобится минимум времени.
Идея приготовления запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера marina frolova в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт
- творог – 150-200 г
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1/4 ч.л.
- корица – 1/2 ч.л.
- яйца – 1 шт.
- изюм – 50 г
- мёд
- орехи
Способ приготовления:
1. К творогу добавить сахар.
2. Ванильный сахар, корицу и яйцо, перемешать.
3. Добавить предварительно замоченный в горячей воде изюм.
4. Еще раз перемешать.
5. Яблоки помыть и вырезать серединку.
6. Начинить яблоки творожной массой.
7. Запекать в разогретой до 180* духовке примерно 30 минут.
8. После запекания полить медом и посыпать орехами.
