Яблоки и творог – основа для очень вкусного и полезного десерта. Такие компоненты можно запечь вместе в духовке, добавив орехи, изюм и мед. Для этого вам понадобится минимум времени.

Идея приготовления запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера marina frolova в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт

творог – 150-200 г

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1/4 ч.л.

корица – 1/2 ч.л.

яйца – 1 шт.

изюм – 50 г

мёд

орехи

Способ приготовления:

1. К творогу добавить сахар.

2. Ванильный сахар, корицу и яйцо, перемешать.

3. Добавить предварительно замоченный в горячей воде изюм.

4. Еще раз перемешать.

5. Яблоки помыть и вырезать серединку.

6. Начинить яблоки творожной массой.

7. Запекать в разогретой до 180* духовке примерно 30 минут.

8. После запекания полить медом и посыпать орехами.

