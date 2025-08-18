Из сочного болгарского перца, сезон которого продолжается именно сейчас, можно приготовить очень вкусную маринованную закуску. Для этого вам понадобится свежая зелень, а также несколько простых компонентов для пикантной заправки.

Идея приготовления закусочных запеченных перцев опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 6-8 шт.

острый перец или зеленый сладкий – 1 шт.

масло – 150 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

лимонный сок – 1/2 шт.

зелень свежая – 1 пучок.

Способ приготовления:

1. Запечь перец до мягкости.

2. Переложить в миску, накрыть крышкой или пленкой на 10 минут – так легко очистить шкурки.

3. Очистить перцы от кожуры и семян.

4. Для маринада смешать ароматное масло, томаты, чеснок, базилик с солью, сахаром, лимонным соком и мелко нарезанным перцем и зеленью.

5. Выложить перец слоями в глубокую посуду, поливая маринадом.

6. Оставить на 30 минут.

