Как вкусную закуску приготовить из болгарского перца: рецепт на скорую руку
Из сочного болгарского перца, сезон которого продолжается именно сейчас, можно приготовить очень вкусную маринованную закуску. Для этого вам понадобится свежая зелень, а также несколько простых компонентов для пикантной заправки.
Идея приготовления закусочных запеченных перцев опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец – 6-8 шт.
- острый перец или зеленый сладкий – 1 шт.
- масло – 150 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1/2 шт.
- зелень свежая – 1 пучок.
Способ приготовления:
1. Запечь перец до мягкости.
2. Переложить в миску, накрыть крышкой или пленкой на 10 минут – так легко очистить шкурки.
3. Очистить перцы от кожуры и семян.
4. Для маринада смешать ароматное масло, томаты, чеснок, базилик с солью, сахаром, лимонным соком и мелко нарезанным перцем и зеленью.
5. Выложить перец слоями в глубокую посуду, поливая маринадом.
6. Оставить на 30 минут.
