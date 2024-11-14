Как выбрать настоящее масло в магазине и не натолкнуться на подделку: действенные советы

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как выбрать настоящее масло в магазине и не натолкнуться на подделку: действенные советы

Сливочное масло – продукт, которым пользуется каждая хозяйка, а большинство блюд просто не обходится без его приготовления. Поэтому очень важно пользоваться исключительно высококачественным продуктом.

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Как правильно выбрать сливочное масло в магазине, в Instagram рассказали в блоге prykorm ua. Теперь вам будет гораздо легче отличить подделку от настоящего качественного продукта.

Как выбрать настоящее масло в магазине и не натолкнуться на подделку: действенные советы

Как выбрать настоящее сливочное масло?

1. В состав сливочного масла должны входить только сливки. Если речь идет о кислосливочном масле – наличие закваски также считается нормой.

2. Масло не должно содержать никаких растительных жиров.

Как выбрать настоящее масло в магазине и не натолкнуться на подделку: действенные советы

3. Не стоит покупать масло от малоизвестных производителей, или совсем без маркировки. Существует большая вероятность приобретения подделки.

Как выбрать настоящее масло в магазине и не натолкнуться на подделку: действенные советы

4. Если вы, все же, предпочитаете растительные спреды, следует обращать внимание на их упаковку. Там должно быть указано, какие именно жиры и масла используются и какая у них степень гидрогенизации. В случае если в состав спреда входят гидрогенизированные жиры, от приобретения такой продукции следует отказаться.

Как выбрать настоящее масло в магазине и не натолкнуться на подделку: действенные советы

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