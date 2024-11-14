Сливочное масло – продукт, которым пользуется каждая хозяйка, а большинство блюд просто не обходится без его приготовления. Поэтому очень важно пользоваться исключительно высококачественным продуктом.

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Как правильно выбрать сливочное масло в магазине, в Instagram рассказали в блоге prykorm ua. Теперь вам будет гораздо легче отличить подделку от настоящего качественного продукта.

Как выбрать настоящее сливочное масло?

1. В состав сливочного масла должны входить только сливки. Если речь идет о кислосливочном масле – наличие закваски также считается нормой.

2. Масло не должно содержать никаких растительных жиров.

3. Не стоит покупать масло от малоизвестных производителей, или совсем без маркировки. Существует большая вероятность приобретения подделки.

4. Если вы, все же, предпочитаете растительные спреды, следует обращать внимание на их упаковку. Там должно быть указано, какие именно жиры и масла используются и какая у них степень гидрогенизации. В случае если в состав спреда входят гидрогенизированные жиры, от приобретения такой продукции следует отказаться.

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