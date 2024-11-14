О временах Средневековья известно достаточно много информации. Однако некоторые моменты до сих пор остаются нам неизвестными. Например, чем питались в те времена разные категории населения? Чем они завтракали, и завтракали ли вообще?

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Разобраться в этом вопросе пытался Макс Миллер, создатель и ведущий популярного YouTube-канала Tasting History. Благодаря кропотливой работе он может с уверенностью заявить: да, люди в Средневековье завтракали. Одним из самых популярных блюд было Soppes Dorre, что в переводе означает "золотые гренки". Как правильно его приготовить читайте ниже.

Ингредиенты

Шафран – щепотка

Сахар – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Белый хлеб – несколько ломтиков

Миндальное молоко

Вино

Наличие альтернативного молока в этом рецепте действительно выглядит странно. Но, по словам ведущего, этот продукт пошел именно с тех времен. Конечно, его нельзя было приобрести в магазине, но и сделать самостоятельно совсем не сложно.

Миндальное молоко наливали в глубокую емкость. Далее к нему добавлялись сахар, соль и шафран. Смесь слегка нагревалась, после чего переносилась в тарелку. Туда же добавлялось вино и несколько больших ломтиков хлеба.

Важно заметить, что для приготовления этого блюда следует использовать хлеб наивысшего качества. Именно тогда блюдо считалось совершенным и могло подаваться в высших кругах. Во время пребывания в смеси хлеб полностью размягчался, образуя что-то вроде супа.

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