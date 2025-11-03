Как заготовить капустные листья на зиму: особенно удобно использовать для голубцов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Капустные листья – это основа для любимых домашних голубцов, но подготовка такого овоща занимает много времени. Можно заранее подготовить листья, чтобы потом быстро приготовить блюдо без лишних хлопот. Есть простой и проверенный способ заготовить капустные листья в банках, чтобы они оставались мягкими, эластичными и хорошо хранились. Такие листья не рвутся, не имеют горечи и отлично подходят для любых начинок.

Как заготовить листья капусты на зиму для разнообразных блюд рассказали блогеры vi sad на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • капустные листья – на 3-литровую банку
  • уксус – 3 ст.л.
  • соль – 2 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • вода – холодная, для заливки

Способ приготовления:

1. Подготовьте капустные листья. Аккуратно снимите листья с головки капусты, обрежьте толстые жилки и отварите несколько минут в подсоленной воде до мягкости. Затем осторожно остудите.

2 Плотно сложите подготовленные листья в чистые 3-литровые банки.

3. В каждую банку всыпьте соль, сахар и влейте уксус.

4. Долейте холодную воду до верха банки.

5. Поставьте банки в кастрюлю с водой, доведите до кипения и прокипятите несколько минут.

6. После этого банки плотно закройте крышками и оставьте остыть.

