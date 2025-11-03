Как заготовить капустные листья на зиму: особенно удобно использовать для голубцов
Капустные листья – это основа для любимых домашних голубцов, но подготовка такого овоща занимает много времени. Можно заранее подготовить листья, чтобы потом быстро приготовить блюдо без лишних хлопот. Есть простой и проверенный способ заготовить капустные листья в банках, чтобы они оставались мягкими, эластичными и хорошо хранились. Такие листья не рвутся, не имеют горечи и отлично подходят для любых начинок.
Как заготовить листья капусты на зиму для разнообразных блюд рассказали блогеры vi sad на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- капустные листья – на 3-литровую банку
- уксус – 3 ст.л.
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- вода – холодная, для заливки
Способ приготовления:
1. Подготовьте капустные листья. Аккуратно снимите листья с головки капусты, обрежьте толстые жилки и отварите несколько минут в подсоленной воде до мягкости. Затем осторожно остудите.
2 Плотно сложите подготовленные листья в чистые 3-литровые банки.
3. В каждую банку всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
4. Долейте холодную воду до верха банки.
5. Поставьте банки в кастрюлю с водой, доведите до кипения и прокипятите несколько минут.
6. После этого банки плотно закройте крышками и оставьте остыть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: