Домашние маринованные огурцы остаются одной из самых популярных зимних заготовок. Если вы хотите получить хрустящие, ароматные и хорошо сбалансированные по вкусу овощи, стоит обратить внимание на рецепт огурцов "Фаворит". Простой маринад и удачно подобранные специи делают эту заготовку особенно удачной. Такие огурцы прекрасно подходят как самостоятельная закуска или дополнение к мясным блюдам, картофелю или праздничному столу.

Идея приготовления огурцов "Фаворит" на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты на одну литровую банку):

огурцы – по объему банки

лавровый лист – 1 шт.

душистый перец – 3 горошины

смесь перцев в зернах – 5-6 шт.

укроп – несколько веточек

лист вишни – 1 шт.

лист периллы – 1 шт.

лист щирицы – 1 шт.

лук – несколько колец

Для маринада (на три литровые банки):

вода – 1 л

сахар – 150 г

соль – 70 г

уксус 9% – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Огурцы залейте холодной водой и оставьте примерно на два часа. После этого хорошо промойте и обрежьте кончики с обеих сторон.

2. В чистые простерилизованные литровые банки положите лавровый лист, душистый перец, смесь перцев, укроп, лист вишни, лист периллы, лист щирицы и несколько колец лука.

3. Плотно наполните банки огурцами. Залейте банки кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду и снова залейте огурцы кипятком еще на 7 минут.

4. Для приготовления маринада смешайте воду, сахар, соль и уксус. Поставьте на плиту, доведите до кипения и хорошо перемешайте, чтобы сыпучие ингредиенты полностью растворились.

5. Слейте воду из банок и сразу же залейте огурцы горячим маринадом.

6. Герметично закрутите банки стерильными крышками, переверните вверх дном, проверьте, нет ли подтекания, укутайте пледом или полотенцем и оставьте до полного остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: