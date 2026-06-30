Как заготовить огурцы "Фаворит" на зиму: очень простой маринад
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Домашние маринованные огурцы остаются одной из самых популярных зимних заготовок. Если вы хотите получить хрустящие, ароматные и хорошо сбалансированные по вкусу овощи, стоит обратить внимание на рецепт огурцов "Фаворит". Простой маринад и удачно подобранные специи делают эту заготовку особенно удачной. Такие огурцы прекрасно подходят как самостоятельная закуска или дополнение к мясным блюдам, картофелю или праздничному столу.
Идея приготовления огурцов "Фаворит" на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты на одну литровую банку):
- огурцы – по объему банки
- лавровый лист – 1 шт.
- душистый перец – 3 горошины
- смесь перцев в зернах – 5-6 шт.
- укроп – несколько веточек
- лист вишни – 1 шт.
- лист периллы – 1 шт.
- лист щирицы – 1 шт.
- лук – несколько колец
Для маринада (на три литровые банки):
- вода – 1 л
- сахар – 150 г
- соль – 70 г
- уксус 9% – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Огурцы залейте холодной водой и оставьте примерно на два часа. После этого хорошо промойте и обрежьте кончики с обеих сторон.
2. В чистые простерилизованные литровые банки положите лавровый лист, душистый перец, смесь перцев, укроп, лист вишни, лист периллы, лист щирицы и несколько колец лука.
3. Плотно наполните банки огурцами. Залейте банки кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду и снова залейте огурцы кипятком еще на 7 минут.
4. Для приготовления маринада смешайте воду, сахар, соль и уксус. Поставьте на плиту, доведите до кипения и хорошо перемешайте, чтобы сыпучие ингредиенты полностью растворились.
5. Слейте воду из банок и сразу же залейте огурцы горячим маринадом.
6. Герметично закрутите банки стерильными крышками, переверните вверх дном, проверьте, нет ли подтекания, укутайте пледом или полотенцем и оставьте до полного остывания.
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