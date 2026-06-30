Как заготовить огурцы "Фаворит" на зиму: очень простой маринад

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
843
Как заготовить огурцы 'Фаворит' на зиму: очень простой маринад
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Домашние маринованные огурцы остаются одной из самых популярных зимних заготовок. Если вы хотите получить хрустящие, ароматные и хорошо сбалансированные по вкусу овощи, стоит обратить внимание на рецепт огурцов "Фаворит". Простой маринад и удачно подобранные специи делают эту заготовку особенно удачной. Такие огурцы прекрасно подходят как самостоятельная закуска или дополнение к мясным блюдам, картофелю или праздничному столу.

Идея приготовления огурцов "Фаворит" на зиму опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Как заготовить огурцы "Фаворит" на зиму: очень простой маринад

Ингредиенты на одну литровую банку):

  • огурцы – по объему банки
  • лавровый лист – 1 шт.
  • душистый перец – 3 горошины
  • смесь перцев в зернах – 5-6 шт.
  • укроп – несколько веточек
  • лист вишни – 1 шт.
  • лист периллы – 1 шт.
  • лист щирицы – 1 шт.
  • лук – несколько колец

Для маринада (на три литровые банки):

  • вода – 1 л
  • сахар – 150 г
  • соль – 70 г
  • уксус 9% – 200 мл.

Способ приготовления:

Как заготовить огурцы "Фаворит" на зиму: очень простой маринад

1. Огурцы залейте холодной водой и оставьте примерно на два часа. После этого хорошо промойте и обрежьте кончики с обеих сторон.

2. В чистые простерилизованные литровые банки положите лавровый лист, душистый перец, смесь перцев, укроп, лист вишни, лист периллы, лист щирицы и несколько колец лука.

Как заготовить огурцы "Фаворит" на зиму: очень простой маринад

3. Плотно наполните банки огурцами. Залейте банки кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду и снова залейте огурцы кипятком еще на 7 минут.

Как заготовить огурцы "Фаворит" на зиму: очень простой маринад

4. Для приготовления маринада смешайте воду, сахар, соль и уксус. Поставьте на плиту, доведите до кипения и хорошо перемешайте, чтобы сыпучие ингредиенты полностью растворились.

5. Слейте воду из банок и сразу же залейте огурцы горячим маринадом.

Как заготовить огурцы "Фаворит" на зиму: очень простой маринад

6. Герметично закрутите банки стерильными крышками, переверните вверх дном, проверьте, нет ли подтекания, укутайте пледом или полотенцем и оставьте до полного остывания.

Как заготовить огурцы "Фаворит" на зиму: очень простой маринад

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