В сезон свежей зелени стоит сделать запасы, которые потом удобно использовать зимой. Шпинат хорошо подходит для этого, ведь добавляет вкуса супам, запеканкам, котлетам и соусам. Его легко заморозить дома, не тратя много времени. А главное – зелень сохраняет свои свойства и вид.

Редакция FoodOboz расскажет, как лучше хранить шпинат на зиму. Вы сможете это сделать всего в несколько приемов.

Есть два способа замораживания шпината

Первый – самый простой

Свежие листья нужно хорошо промыть, обсушить и сложить в обычный пакет. Желательно выпустить из него весь воздух, чтобы шпинат не потерял свежесть. Такой шпинат можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.

Второй способ немного дольше, но более надежный

Шпинат опускают в кипящую воду на 40-60 секунд, пока он не станет ярко-зеленым. Затем его сразу перекладывают в холодную воду, чтобы остановить нагрев. После этого листья нужно хорошо отжать и высушить.

Готовую зелень удобно разделить на порции. Для этого ее можно разложить по маленьким контейнерам или формочкам для льда. Замороженные кубики легко доставать и добавлять в любимые блюда.

Шпинат также можно превратить в пюре

После бланширования его измельчают в блендере. Затем готовую массу разливают в формы, замораживают и хранят в пакетах. Такие кубики подходят для смузи, супов и подлив.

Правильно замороженный шпинат не теряет свой цвет и аромат. Это удобный способ сохранить сезонную зелень и иметь под рукой полезный ингредиент в любое время года.

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