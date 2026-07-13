Как заготовить свеклу на зиму: можно использовать для борща
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Домашняя заготовка из свеклы значительно упрощает приготовление борща в холодное время года. Достаточно открыть банку, добавить содержимое в кастрюлю – и блюдо будет готово гораздо быстрее. Такая овощная смесь хорошо сохраняет вкус и аромат сезонных овощей. Рецепт несложный, а готовая консервация станет полезным запасом на всю зиму.
Идея приготовления свеклы на зиму опубликована на странице vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 3 кг.
- лук репчатый – 1 кг.
- морковь – 1 кг.
- сладкий перец – 1 кг.
- помидоры – 1 кг.
- томатная паста – 1 банка (примерно 300-350 г)
- лимонная кислота – 0,5 ч.л.
- приправа для борща – 4 упаковки
- уксус 9% – 200 мл. (по желанию можно уменьшить до 150 мл.)
- растительное масло – 1 стакан
- соль – 4 ст.л.
- сахар – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Свеклу и морковь очистите и натрите на крупной терке.
2. Лук нарежьте мелкими кубиками, а сладкий перец – тонкой соломкой.
3. Помидоры измельчите ножом или пропустите через мясорубку или блендер.
4. В большой кастрюле смешайте все подготовленные овощи.
5. Добавьте томатную пасту, приправу для борща, соль, сахар, лимонную кислоту, уксус и растительное масло.
6. Хорошо перемешайте.
7. Поставьте кастрюлю на средний огонь и после закипания тушите овощи под крышкой примерно 25 минут, периодически помешивая.
8. Горячую заготовку разложите по заранее простерилизованным банкам.
9. Герметично закройте стерильными крышками, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. После остывания перенесите консервацию в прохладное темное место для хранения.
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