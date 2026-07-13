Домашняя заготовка из свеклы значительно упрощает приготовление борща в холодное время года. Достаточно открыть банку, добавить содержимое в кастрюлю – и блюдо будет готово гораздо быстрее. Такая овощная смесь хорошо сохраняет вкус и аромат сезонных овощей. Рецепт несложный, а готовая консервация станет полезным запасом на всю зиму.

Идея приготовления свеклы на зиму опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 3 кг.

лук репчатый – 1 кг.

морковь – 1 кг.

сладкий перец – 1 кг.

помидоры – 1 кг.

томатная паста – 1 банка (примерно 300-350 г)

лимонная кислота – 0,5 ч.л.

приправа для борща – 4 упаковки

уксус 9% – 200 мл. (по желанию можно уменьшить до 150 мл.)

растительное масло – 1 стакан

соль – 4 ст.л.

сахар – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Свеклу и морковь очистите и натрите на крупной терке.

2. Лук нарежьте мелкими кубиками, а сладкий перец – тонкой соломкой.

3. Помидоры измельчите ножом или пропустите через мясорубку или блендер.

4. В большой кастрюле смешайте все подготовленные овощи.

5. Добавьте томатную пасту, приправу для борща, соль, сахар, лимонную кислоту, уксус и растительное масло.

6. Хорошо перемешайте.

7. Поставьте кастрюлю на средний огонь и после закипания тушите овощи под крышкой примерно 25 минут, периодически помешивая.

8. Горячую заготовку разложите по заранее простерилизованным банкам.

9. Герметично закройте стерильными крышками, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. После остывания перенесите консервацию в прохладное темное место для хранения.

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