Желейные вишни на зиму – одна из самых удачных домашних заготовок, которую можно использовать по-разному. Они прекрасно подходят в качестве самостоятельного десерта, а также для пирогов, блинов, тортов и булочек. Приготовление не требует сложных ингредиентов или много времени, а результат приятно удивит насыщенным ягодным вкусом. Такой рецепт пригодится всем, кто хочет сохранить вкус лета на холодный сезон.

Идея приготовления желейных вишен на зиму опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

вишни без косточек – 6 кг.

сахар – 3 кг.

желатин – 150 г

вода – 600 мл.

Способ приготовления:

1. Вишни переберите, хорошо вымойте и удалите косточки.

2. Засыпьте ягоды сахаром из расчёта 500 г на 1 кг вишен. Хорошо перемешайте и оставьте на 2–3 часа, чтобы они пустили достаточно сока.

3. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать.

4. Переложите вишни вместе с соком в большую кастрюлю, поставьте на средний огонь и после закипания варите примерно 10 минут.

5. Добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте, пока он полностью не растворится. После этого массу больше не кипятите.

6. Горячие желейные вишни разлейте по заранее простерилизованным банкам и плотно закройте стерильными крышками.

7. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

8. Храните заготовку в прохладном месте.

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