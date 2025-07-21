Огурцы пикули – очень вкусная консервация, с пикантным кисло-сладким вкусом. Именно с такими овощами готовят вкусные бургеры. Также закрутку можно есть просто как салат.

Как приготовить огурцы пикули на зиму опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг.

лук – 2 шт.

соль – 2 ст.л.

Ингредиенты для маринада:

уксус яблочный – 130 мл.

сахар – 250 г

французская горчица – 3 ст.л.

куркума – 1 ст.л. без горки

перец горошком несколько штук

Способ приготовления:

1. Нарезать огурчики кружочками.

2. Добавить лук, соль и перемешать.

3. Отставить на 2-3 часа постоять.

4. После этого промыть проточной водой, чтобы стекло.

5. Для маринада смешать все ингредиенты и довести до кипения.

6. Добавить огурцы.

7. Потушить 15 минут.

8. Разложить в стерильные банки и закатать.

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