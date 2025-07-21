Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
246
Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

Огурцы пикули – очень вкусная консервация, с пикантным кисло-сладким вкусом. Именно с такими овощами готовят вкусные бургеры. Также закрутку можно есть просто как салат.

Как приготовить огурцы пикули на зиму опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником tsarlova n в Instagram.

Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг.
  • лук – 2 шт.
  • соль – 2 ст.л.

Ингредиенты для маринада:

  • уксус яблочный – 130 мл.
  • сахар – 250 г
  • французская горчица – 3 ст.л.
  • куркума – 1 ст.л. без горки
  • перец горошком несколько штук

Способ приготовления:

Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

1. Нарезать огурчики кружочками.

2. Добавить лук, соль и перемешать.

Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

3. Отставить на 2-3 часа постоять.

Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

4. После этого промыть проточной водой, чтобы стекло.

5. Для маринада смешать все ингредиенты и довести до кипения.

Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

6. Добавить огурцы.

Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

7. Потушить 15 минут.

Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах

8. Разложить в стерильные банки и закатать.

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