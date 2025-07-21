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Как закрыть на зиму огурцы пукули: именно с ними готовят бургеры в популярных фаст-фудах
Огурцы пикули – очень вкусная консервация, с пикантным кисло-сладким вкусом. Именно с такими овощами готовят вкусные бургеры. Также закрутку можно есть просто как салат.
Как приготовить огурцы пикули на зиму опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг.
- лук – 2 шт.
- соль – 2 ст.л.
Ингредиенты для маринада:
- уксус яблочный – 130 мл.
- сахар – 250 г
- французская горчица – 3 ст.л.
- куркума – 1 ст.л. без горки
- перец горошком несколько штук
Способ приготовления:
1. Нарезать огурчики кружочками.
2. Добавить лук, соль и перемешать.
3. Отставить на 2-3 часа постоять.
4. После этого промыть проточной водой, чтобы стекло.
5. Для маринада смешать все ингредиенты и довести до кипения.
6. Добавить огурцы.
7. Потушить 15 минут.
8. Разложить в стерильные банки и закатать.
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