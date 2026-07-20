Помидоры, разрезанные пополам, с луком – простой способ заготовить сочные овощи на зиму. Для такой консервации не требуются сложные ингредиенты, а приготовление занимает совсем немного времени. Помидоры получаются ароматными, хорошо пропитываются маринадом и прекрасно дополняют домашние блюда в холодное время года.

Идея приготовления вкусных консервированных помидоров половинками на зиму опубликована на странице ekaterinamotruk в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – количество зависит от объема банок.

лук – несколько штук для перекладывания помидоров.

вода – 1 литр для приготовления маринада.

сахар – 6 столовых ложек

соль – 50 г

уксус – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помидоры хорошо промыть, обсушить и разрезать пополам. Банки для консервирования тщательно вымыть, при желании их можно дополнительно простерилизовать.

2. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами. В подготовленные банки выложить половинки помидоров, перекладывая их слоями с луком.

3. Отдельно приготовить маринад. В воду добавить соль и сахар, довести смесь до кипения, а в конце влить уксус. Горячим маринадом залить банки с помидорами.

4. После этого поставить банки в кастрюлю для стерилизации. После закипания воды стерилизовать заготовки примерно 5-10 минут.

5. Готовые банки плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Такие помидоры, разрезанные пополам с луком, хорошо хранятся и станут вкусным дополнением к зимнему столу.

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