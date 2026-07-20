Как закрыть помидоры половинками на зиму: делимся простым рецептом
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Помидоры, разрезанные пополам, с луком – простой способ заготовить сочные овощи на зиму. Для такой консервации не требуются сложные ингредиенты, а приготовление занимает совсем немного времени. Помидоры получаются ароматными, хорошо пропитываются маринадом и прекрасно дополняют домашние блюда в холодное время года.
Идея приготовления вкусных консервированных помидоров половинками на зиму опубликована на странице ekaterinamotruk в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – количество зависит от объема банок.
- лук – несколько штук для перекладывания помидоров.
- вода – 1 литр для приготовления маринада.
- сахар – 6 столовых ложек
- соль – 50 г
- уксус – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помидоры хорошо промыть, обсушить и разрезать пополам. Банки для консервирования тщательно вымыть, при желании их можно дополнительно простерилизовать.
2. Лук очистить и нарезать кольцами или полукольцами. В подготовленные банки выложить половинки помидоров, перекладывая их слоями с луком.
3. Отдельно приготовить маринад. В воду добавить соль и сахар, довести смесь до кипения, а в конце влить уксус. Горячим маринадом залить банки с помидорами.
4. После этого поставить банки в кастрюлю для стерилизации. После закипания воды стерилизовать заготовки примерно 5-10 минут.
5. Готовые банки плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Такие помидоры, разрезанные пополам с луком, хорошо хранятся и станут вкусным дополнением к зимнему столу.
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