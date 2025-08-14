Свежую красную свеклу можно очень вкусно закрыть на зиму. Овощ для этого нужно натереть и проварить в маринаде с разнообразными овощами и специями. Затем такую заготовку можно использовать для разнообразных ваших любимых блюд.

Идея приготовления консервированной свеклы на зиму опубликована на странице фудблогера shumak inna в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 3 кг.

лук – 1 кг.

масло – 200 мл.

уксус – 100 мл.

сахар – 150 г

черный перец – 1 ч.л.

красная паприка – 1 ч.л.

соль – 20 г

Способ приготовления:

1. Свеклу помыть и отварить до готовности.

2. Лук поджарить до готовности на растительном масле.

3. К луку добавить натертую свеклу.

4. Посолить, поперчить.

5. Добавить сахар и оставшееся масло.

6. Тушить 20 минут, помешивая.

7. Добавить уксус и еще протушить 10 минут.

8. Готовую свеклу разложить по стерилизованным банкам и закрыть.

