Все рецепты
Как закрыть свеклу на зиму: универсальная заготовка для любых блюд
Свежую красную свеклу можно очень вкусно закрыть на зиму. Овощ для этого нужно натереть и проварить в маринаде с разнообразными овощами и специями. Затем такую заготовку можно использовать для разнообразных ваших любимых блюд.
Идея приготовления консервированной свеклы на зиму опубликована на странице фудблогера shumak inna в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 3 кг.
- лук – 1 кг.
- масло – 200 мл.
- уксус – 100 мл.
- сахар – 150 г
- черный перец – 1 ч.л.
- красная паприка – 1 ч.л.
- соль – 20 г
Способ приготовления:
1. Свеклу помыть и отварить до готовности.
2. Лук поджарить до готовности на растительном масле.
3. К луку добавить натертую свеклу.
4. Посолить, поперчить.
5. Добавить сахар и оставшееся масло.
6. Тушить 20 минут, помешивая.
7. Добавить уксус и еще протушить 10 минут.
8. Готовую свеклу разложить по стерилизованным банкам и закрыть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: