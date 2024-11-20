Как закрыть свеклу в банке: рецепт универсальной заготовки на любой случай

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Как закрыть свеклу в банке: рецепт универсальной заготовки на любой случай

Чтобы каждый раз не возиться с отваркой и очисткой свеклы, можно закрыть такой овощ в банке. Заготовка отлично сохраняется. Вам нужно будет просто достать овощ и использовать для приготовления разнообразных блюд.

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Идея приготовления вкусной маринованой свеклы опубликована на странице фудблогера Наталии Леник (curcuma at home) в Instagram. Пикантности придадут гвоздика и лавровые листья.

Как закрыть свеклу в банке: рецепт универсальной заготовки на любой случай

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1 л.
  • сахар – 1 стакан
  • соль – 1 ст. л.
  • уксус – 150 г
  • лавровые листья – 3 шт.
  • гвоздика – 2-3 шт. в каждой банке.

Способ приготовления:

Как закрыть свеклу в банке: рецепт универсальной заготовки на любой случай

1. Свеклу отварить.

2. Снять кожуру.

Как закрыть свеклу в банке: рецепт универсальной заготовки на любой случай

3. Нарезать кольцами овощ.

4. Положить в банки.

Как закрыть свеклу в банке: рецепт универсальной заготовки на любой случай

5. Залить горячим маринадом.

Как закрыть свеклу в банке: рецепт универсальной заготовки на любой случай

5. Банки стерилизовать 15 минут.

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