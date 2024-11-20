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Как закрыть свеклу в банке: рецепт универсальной заготовки на любой случай
Чтобы каждый раз не возиться с отваркой и очисткой свеклы, можно закрыть такой овощ в банке. Заготовка отлично сохраняется. Вам нужно будет просто достать овощ и использовать для приготовления разнообразных блюд.
Идея приготовления вкусной маринованой свеклы опубликована на странице фудблогера Наталии Леник (curcuma at home) в Instagram. Пикантности придадут гвоздика и лавровые листья.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л.
- сахар – 1 стакан
- соль – 1 ст. л.
- уксус – 150 г
- лавровые листья – 3 шт.
- гвоздика – 2-3 шт. в каждой банке.
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить.
2. Снять кожуру.
3. Нарезать кольцами овощ.
4. Положить в банки.
5. Залить горячим маринадом.
5. Банки стерилизовать 15 минут.
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