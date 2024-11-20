Чтобы каждый раз не возиться с отваркой и очисткой свеклы, можно закрыть такой овощ в банке. Заготовка отлично сохраняется. Вам нужно будет просто достать овощ и использовать для приготовления разнообразных блюд.

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Идея приготовления вкусной маринованой свеклы опубликована на странице фудблогера Наталии Леник (curcuma at home) в Instagram. Пикантности придадут гвоздика и лавровые листья.

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л.

сахар – 1 стакан

соль – 1 ст. л.

уксус – 150 г

лавровые листья – 3 шт.

гвоздика – 2-3 шт. в каждой банке.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить.

2. Снять кожуру.

3. Нарезать кольцами овощ.

4. Положить в банки.

5. Залить горячим маринадом.

5. Банки стерилизовать 15 минут.

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