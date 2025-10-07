Как закрыть томатный сок на зиму: домашний значительно вкуснее
Домашний томатный сок – это один из самых полезных и популярных напитков, который стоит иметь в зимних запасах. Он получается насыщенным, ароматным и без всяких консервантов. Готовится просто, а результат всегда превосходит магазинные варианты. Такой сок прекрасно подходит как для питья, так и для приготовления соусов или борщей.
Идея приготовления домашнего томатного сока на зиму опубликована на странице фудблогера tetiana dynia в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 5 кг.
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- соус табаско (по желанию) – несколько капель
Способ приготовления:
1. Помидоры тщательно промойте и сделайте на каждом неглубокие надрезы крест-накрест.
2. Опустите их в кипящую воду на 30 секунд, затем сразу переложите в холодную воду – кожура легко снимется без всяких усилий.
3. Очищенные помидоры нарежьте кусочками и измельчите в блендере до однородной массы.
4. Перелейте полученное пюре в кастрюлю, доведите до кипения и проварите 10-15 минут, после чего протрите через сито, чтобы удалить семена и лишнюю мякоть.
5. Снова поставьте сок на плиту, добавьте соль и перец по вкусу.
6. По желанию можно влить несколько капель соуса табаско – он придаст напитку легкую пикантность.
7. Варите еще 5-10 минут, постоянно помешивая.
8. Горячий сок разлейте в стерилизованные банки, плотно закрутите крышками и переверните вверх дном до полного остывания.
