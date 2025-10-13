Квашеные помидоры без кожицы – это простой, быстрый и очень вкусный способ сохранить сочные томаты. Такие помидоры имеют нежную текстуру, быстро просаливаются и уже через несколько дней готовы к употреблению. Воспользуйтесь следующим рецептом и вы сможете приготовить ароматную закуску, которая прекрасно сочетается с любыми блюдами и сохраняет свежесть до самой зимы.

Идея приготовления квашеных помидоров без кожицы опубликована на странице известного украинского шеф-повара Татьяны Литвиновой (tanita litvinova) в Instagram.

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

помидоры – 1,5 кг. (лучше использовать сорт "сливка")

сельдерей (листья) – 150 г

морковь – 80 г

лук – 80 г

лавровые листья – 3 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

перец черный горошком – 10 шт.

Ингредиенты для рассола:

вода (кипяток) – 2 л

соль – 60 г

Способ приготовления:

1. Томаты надрезать крестообразно сверху и опустить в кипящую воду.

2. Когда кожура начнет трескаться, быстро переложить их в холодную воду – так снять кожуру будет легко.

3. На дно трехлитровой банки положить сельдерей, морковь, лук, чеснок, перец горошком, лавровый лист и. по желанию. кусочек острого перца.

4. Очищенные помидоры осторожно сложить слоями в банку, не прижимая.

5. Для рассола в двух литрах кипятка растворить соль, дождаться, пока температура снизится примерно до 80°C.

6. Залить теплым рассолом помидоры, накрыть банку крышкой (не герметично).

7. Оставить при комнатной температуре: уже через сутки томаты будут малосольными, а через 2-3 дня полностью проквасятся.

