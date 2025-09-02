Как заквасить помидоры на зиму: рецепт без уксуса
Заквасить помидоры без уксуса можно даже на зиму. Овощи сохранят всю пользу, сочность. Они долго хранятся и не теряют упругость – нужно только правильно совместить компоненты маринада.
Идея приготовления сочных квашеных помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты (на ведро на 3 л.):
- помидоры
- зонтик укропа
- листья хрена
- лавровый лист – 2 шт.
- черный перец горошком – 2 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- перец сладкий - 1 шт.
- перец горький - 2 шт. (по желанию)
- соль – 2 ст.л.
- вода – 2 л.
- горчица –1-2 ст.л
Способ приготовления:
1. Плотные без повреждений помидоры тщательно помыть и дать стечь воде.
2. В холодной воде растворить 2 ст.л. соли, добавить лавровый лист и перец.
3. Поставить на огонь, довести до кипения. Прокипятить минуту, охладить.
4. На дно ведра или емкости положить зонтик укропа, хрена, часть чеснока.
5. Выложить половину помидоров, положить кусочки острого и болгарского перца, чеснок.
6. Приложить к верху оставшиеся помидоры.
7. Залить холодным маринадом.
8. Сверху накрыть помидоры обязательно листьями хрена и горчицей – именно оно препятствует появлению плесени.
9. Прикрыть крышкой, но не закрывать плотно.
10. Поставить в теплую комнату на 2 дня, а затем в погреб.
