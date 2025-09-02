Заквасить помидоры без уксуса можно даже на зиму. Овощи сохранят всю пользу, сочность. Они долго хранятся и не теряют упругость – нужно только правильно совместить компоненты маринада.

Идея приготовления сочных квашеных помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты (на ведро на 3 л.):

помидоры

зонтик укропа

листья хрена

лавровый лист – 2 шт.

черный перец горошком – 2 шт.

чеснок – 5 зубчиков

перец сладкий - 1 шт.

перец горький - 2 шт. (по желанию)

соль – 2 ст.л.

вода – 2 л.

горчица –1-2 ст.л

Способ приготовления:

1. Плотные без повреждений помидоры тщательно помыть и дать стечь воде.

2. В холодной воде растворить 2 ст.л. соли, добавить лавровый лист и перец.

3. Поставить на огонь, довести до кипения. Прокипятить минуту, охладить.

4. На дно ведра или емкости положить зонтик укропа, хрена, часть чеснока.

5. Выложить половину помидоров, положить кусочки острого и болгарского перца, чеснок.

6. Приложить к верху оставшиеся помидоры.

7. Залить холодным маринадом.

8. Сверху накрыть помидоры обязательно листьями хрена и горчицей – именно оно препятствует появлению плесени.

9. Прикрыть крышкой, но не закрывать плотно.

10. Поставить в теплую комнату на 2 дня, а затем в погреб.

