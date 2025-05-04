Как замариновать лук в шашлык: топ-3 вариантов
Прекрасным дополнением к домашнему шашлыку будет сочный маринованный лук. Его не стоит жарить, а именно подавать как дополнение в свежем виде – так будет гораздо вкуснее. Всего несколько простых манипуляций, и у вас выйдет полноценная бюджетная закуска.
Подборкой из трех простых рецептов маринованного лука к шашлыку поделился известный украинский шеф-повар Вадим Бжезинский (pava vb) на своей странице в Instagram. Технология во всех рецептах одинаковая, меняется только список ингредиентов.
1. Рецепт маринованного лука с прованскими травами
Ингредиенты:
- лук
- сахар
- прованские травы
- укроп
- уксус
- сил
- перец
Способ приготовления (первый вариант):
1. Лук нарезаем колечками.
2. Выкладываем в банку.
3. Добавляем зелень.
4. Засыпаем сахар.
5. Прованские травы.
6. Добавляем соль и уксус.
7. Закрываем банку и хорошо перемешиваем.
8. Выкладываем на тарелку.
2. Маринованный лук с петрушкой
- лук
- сахар
- уксус
- петрушка
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Фиолетовый лук нарезаем кольцами.
2. Выкладываем в банку.
3. Добавляем сахар.
4. Добавляем уксус.
5. Посыпаем солью.
6. Добавляем измельченную петрушку.
7. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на тарелку.
3. Маринованный лук с кинзой
Ингредиенты:
- лук
- кинза
- уксус
- сахар
- копченая паприка
Способ приготовления:
1. Нарезаем кольцами лук.
2. Добавляем измельченную кинзу.
3. Наливаем уксус.
4. Добавляем сахар.
5. Добавляем соль.
6. Закрываем банку и хорошо перемешиваем.
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