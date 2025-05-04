Прекрасным дополнением к домашнему шашлыку будет сочный маринованный лук. Его не стоит жарить, а именно подавать как дополнение в свежем виде – так будет гораздо вкуснее. Всего несколько простых манипуляций, и у вас выйдет полноценная бюджетная закуска.

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Подборкой из трех простых рецептов маринованного лука к шашлыку поделился известный украинский шеф-повар Вадим Бжезинский (pava vb) на своей странице в Instagram. Технология во всех рецептах одинаковая, меняется только список ингредиентов.

1. Рецепт маринованного лука с прованскими травами

Ингредиенты:

лук

сахар

прованские травы

укроп

уксус

сил

перец

Способ приготовления (первый вариант):

1. Лук нарезаем колечками.

2. Выкладываем в банку.

3. Добавляем зелень.

4. Засыпаем сахар.

5. Прованские травы.

6. Добавляем соль и уксус.

7. Закрываем банку и хорошо перемешиваем.

8. Выкладываем на тарелку.

2. Маринованный лук с петрушкой

лук

сахар

уксус

петрушка

соль

перец

Способ приготовления:

1. Фиолетовый лук нарезаем кольцами.

2. Выкладываем в банку.

3. Добавляем сахар.

4. Добавляем уксус.

5. Посыпаем солью.

6. Добавляем измельченную петрушку.

7. Все хорошо перемешиваем и выкладываем на тарелку.

3. Маринованный лук с кинзой

Ингредиенты:

лук

кинза

уксус

сахар

копченая паприка

Способ приготовления:

1. Нарезаем кольцами лук.

2. Добавляем измельченную кинзу.

3. Наливаем уксус.

4. Добавляем сахар.

5. Добавляем соль.

6. Закрываем банку и хорошо перемешиваем.

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