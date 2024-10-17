Как замариновать свеклу на зиму, чтобы потом не было заморочки с отваркой: идеально для салатов
Приготовление свеклы для разных блюд часто занимает много времени. Овощ достаточно долго отваривается, а затем его нужно чистить и пачкать руки. Поэтому лучше сделать заготовку на зиму, которую можно использовать очень быстро и удобно.
Идея приготовления маринованной свеклы на зиму опубликована на странице фудблогера с ником moya kulinarna knyga в Instagram. Овощ в таком виде отлично подходит для салатов.
Ингредиенты:
- свекла
- лавровые листья
- перец черный горошком
- перец душистый
- гвоздика
Ингредиенты для маринада на литр воды:
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- уксус – 70 мл.
Способ приготовления:
1. Свеклу помыть и сварить до готовности.
2. Очистить и нарезать брусочками.
3. Банки и крышки простерилизовать.
4. На дно банки (по 0,5 л) положить по 1 лавровому листку, по 2-3 горошины душистого перца, по 10 шт. черного перца и по 1-2 шт. гвоздики.
5. Далее положить порезанную свеклу и залить банки укропом.
6. Накрыть крышками и оставить на 10 минут.
7. Тогда слить воду из свеклы в кастрюлю, долить воду, чтобы был 1 литр.
8. Добавить соль, сахар и уксус и вскипятить.
9. Как только маринад закипит, разлить по банкам и закрутить крышки.
9. Поставить банки крышками вниз, закутать в одеяло и оставить до полного охлаждения.
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