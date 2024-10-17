Приготовление свеклы для разных блюд часто занимает много времени. Овощ достаточно долго отваривается, а затем его нужно чистить и пачкать руки. Поэтому лучше сделать заготовку на зиму, которую можно использовать очень быстро и удобно.

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Идея приготовления маринованной свеклы на зиму опубликована на странице фудблогера с ником moya kulinarna knyga в Instagram. Овощ в таком виде отлично подходит для салатов.

Ингредиенты:

свекла

лавровые листья

перец черный горошком

перец душистый

гвоздика

Ингредиенты для маринада на литр воды:

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

уксус – 70 мл.

Способ приготовления:

1. Свеклу помыть и сварить до готовности.

2. Очистить и нарезать брусочками.

3. Банки и крышки простерилизовать.

4. На дно банки (по 0,5 л) положить по 1 лавровому листку, по 2-3 горошины душистого перца, по 10 шт. черного перца и по 1-2 шт. гвоздики.

5. Далее положить порезанную свеклу и залить банки укропом.

6. Накрыть крышками и оставить на 10 минут.

7. Тогда слить воду из свеклы в кастрюлю, долить воду, чтобы был 1 литр.

8. Добавить соль, сахар и уксус и вскипятить.

9. Как только маринад закипит, разлить по банкам и закрутить крышки.

9. Поставить банки крышками вниз, закутать в одеяло и оставить до полного охлаждения.

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