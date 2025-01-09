Как запечь любую рыбу так, чтобы она была вкусной и полезной: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Рыба – очень ценный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. И готовить рыбу лучше в духовке, а также можно добавлять в салаты, закуски.

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Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, со специями и соусом из зелени.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Дорадо 2 шт.
  • Цедра лимона 1/2 ч.л.
  • Зеленый базилик 1 ч.л
  • Мята 1/2 ч.л (свежая)
  • Оливковое масло 2 ст.л
  • Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Оставляя соединение у хвоста, удаляем голову, позвоночник и мелкие кости из рыбы.

Рыба со специями

2. Солим и перчим рыбу со всех сторон, зелень перетираем с оливковым маслом, натираем рыбу и отправляем в духовку на 20 минут 180° (режим верх и низ).

Сколько запекать рыбу

3. Подаем рыбу с мексиканской сальсой, можно просто с овощным салатом!

Готовая рыба

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