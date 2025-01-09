Рыба – очень ценный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. И готовить рыбу лучше в духовке, а также можно добавлять в салаты, закуски.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, со специями и соусом из зелени.

Ингредиенты:

Дорадо 2 шт.

Цедра лимона 1/2 ч.л.

Зеленый базилик 1 ч.л

Мята 1/2 ч.л (свежая)

Оливковое масло 2 ст.л

Соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Оставляя соединение у хвоста, удаляем голову, позвоночник и мелкие кости из рыбы.

2. Солим и перчим рыбу со всех сторон, зелень перетираем с оливковым маслом, натираем рыбу и отправляем в духовку на 20 минут 180° (режим верх и низ).

3. Подаем рыбу с мексиканской сальсой, можно просто с овощным салатом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: