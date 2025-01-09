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Как запечь любую рыбу так, чтобы она была вкусной и полезной: делимся лучшим рецептом
Рыба – очень ценный и полезный продукт, который должен быть в рационе каждого. И готовить рыбу лучше в духовке, а также можно добавлять в салаты, закуски.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо, со специями и соусом из зелени.
Ингредиенты:
- Дорадо 2 шт.
- Цедра лимона 1/2 ч.л.
- Зеленый базилик 1 ч.л
- Мята 1/2 ч.л (свежая)
- Оливковое масло 2 ст.л
- Соль и черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Оставляя соединение у хвоста, удаляем голову, позвоночник и мелкие кости из рыбы.
2. Солим и перчим рыбу со всех сторон, зелень перетираем с оливковым маслом, натираем рыбу и отправляем в духовку на 20 минут 180° (режим верх и низ).
3. Подаем рыбу с мексиканской сальсой, можно просто с овощным салатом!
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