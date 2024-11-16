Как запечь сочную вырезку на праздники: самый вкусный рецепт, который поразит всех
Запеченная грудинка – это традиционное семейное блюдо на праздники. Мясо подают с хреном или другими любимыми соусами. Это отличная альтернатива колбасе. А если вы воспользуетесь следующей технологией – вкус и текстура продукта вас приятно поразят.
Идея приготовления сочной запеченной вырезки на праздники опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Особого вкуса придаст лимон.
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 1,5 кг.
- лимон – 1 шт.
- веточки розмарина – 2 шт.
- молотый черный перец – 0,5 ч.л.
- соль – 1,5 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- молотый кориандр – 1 ч.л.
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свиную вырезку почистить от жира и пленок. Положить в миску.
2. Из розмарина оборвать колючки и мелко порезать.
3. Переложить в миску и добавить натертую цедру лимона, перец, соль, молотый чеснок и кориандр.
4. Влить масло и перемешать.
5. Добавить пряную смесь в вырезку и хорошо перемешать, чтобы маринад покрыл мясо.
6. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на полтора часа.
7. Разогреть духовку до 180 градусов (верх-низ с конвекцией).
8. Выложить вырезку на противень или в форму для выпечки.
9. Запекать 40 минут. Тонкий кусочек вырезки запекается 25-30 минут.
10. Готовое мясо выложить на тарелку и хорошо накрыть фольгой. Оставить отдыхать на 10-15 минут и после этого нарезать.
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