Запеченная грудинка – это традиционное семейное блюдо на праздники. Мясо подают с хреном или другими любимыми соусами. Это отличная альтернатива колбасе. А если вы воспользуетесь следующей технологией – вкус и текстура продукта вас приятно поразят.

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Идея приготовления сочной запеченной вырезки на праздники опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Особого вкуса придаст лимон.

Ингредиенты:

свиная вырезка – 1,5 кг.

лимон – 1 шт.

веточки розмарина – 2 шт.

молотый черный перец – 0,5 ч.л.

соль – 1,5 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

молотый кориандр – 1 ч.л.

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свиную вырезку почистить от жира и пленок. Положить в миску.

2. Из розмарина оборвать колючки и мелко порезать.

3. Переложить в миску и добавить натертую цедру лимона, перец, соль, молотый чеснок и кориандр.

4. Влить масло и перемешать.

5. Добавить пряную смесь в вырезку и хорошо перемешать, чтобы маринад покрыл мясо.

6. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на полтора часа.

7. Разогреть духовку до 180 градусов (верх-низ с конвекцией).

8. Выложить вырезку на противень или в форму для выпечки.

9. Запекать 40 минут. Тонкий кусочек вырезки запекается 25-30 минут.

10. Готовое мясо выложить на тарелку и хорошо накрыть фольгой. Оставить отдыхать на 10-15 минут и после этого нарезать.

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