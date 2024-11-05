Как засолить зеленые помидоры: рецепт от Ярославского на 3-литровую банку
Зеленые помидоры – один из самых популярных видов консервации. В результате получается очень вкусная, красивая и интересная закуска.
Шеф-повар Владимир Ярославский точно знает, как правильно засолить зеленые помидоры так, чтобы они понравились всем. В Instagram он подробно рассказал, какие именно ингредиенты для этого понадобятся.
Ингредиенты на 3-литровую банку
- Зеленые томаты
- Соль
- Чеснок
- Укроп
- Лавровые листья
- Перец черный
- Перец душистый
Способ приготовления
1. Томаты моем и прокалываем шпажкой 5-6 раз в разных местах.
2. Окунаем их в подсоленную воду и выдерживаем в ней в течение 2 часов.
3. Вынимаем из воды и вкладываем в банку плотно друг к другу.
4. Добавляем свежий чеснок, специи, лавровые листья. Также можно добавить листья смородины вишни, хрен, немного острого перца, зрение или гвоздику.
5. Заливаем в банку воду и оставляем на время.
6. Сливаем воду и добавляем в нее 80 гр соли. Растворяем.
7. Заливаем помидоры соленой водой, накрываем полотняной крышкой и ставим в прохладное место на две недели.
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