Зеленые помидоры – один из самых популярных видов консервации. В результате получается очень вкусная, красивая и интересная закуска.

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Шеф-повар Владимир Ярославский точно знает, как правильно засолить зеленые помидоры так, чтобы они понравились всем. В Instagram он подробно рассказал, какие именно ингредиенты для этого понадобятся.

Ингредиенты на 3-литровую банку

Зеленые томаты

Соль

Чеснок

Укроп

Лавровые листья

Перец черный

Перец душистый

Способ приготовления

1. Томаты моем и прокалываем шпажкой 5-6 раз в разных местах.

2. Окунаем их в подсоленную воду и выдерживаем в ней в течение 2 часов.

3. Вынимаем из воды и вкладываем в банку плотно друг к другу.

4. Добавляем свежий чеснок, специи, лавровые листья. Также можно добавить листья смородины вишни, хрен, немного острого перца, зрение или гвоздику.

5. Заливаем в банку воду и оставляем на время.

6. Сливаем воду и добавляем в нее 80 гр соли. Растворяем.

7. Заливаем помидоры соленой водой, накрываем полотняной крышкой и ставим в прохладное место на две недели.

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