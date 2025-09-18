Оливковое масло давно стало незаменимым продуктом во многих кухнях мира. Его используют для салатов, соусов, маринадов, запекания и даже десертов. Однако покупатели часто сталкиваются с выбором: какое лучше взять – обычное оливковое масло или extra virgin? Ответ зависит от того, для каких блюд вы планируете его применять.

Редакция FoodOboz расскажет о различиях между обычным оливковым маслом и extra virgin. В этих особенностях важно разбираться.

Что такое оливковое масло extra virgin

Extra virgin считается самой качественной категорией оливкового масла. Оно производится методом холодного отжима из свежих оливок без химической или термической обработки. Именно поэтому сохраняется выразительный аромат, насыщенный фруктовый вкус и легкая природная горчинка.

Ключевое отличие extra virgin – в низком уровне свободных жирных кислот (менее 0,8%). Это показатель свежести и качества. Такое масло придает блюдам глубокий вкус и подходит для использования в сыром виде: для салатов, соусов, маринадов и подачи готовых блюд.

Чем отличается обычное оливковое масло

Обычное оливковое масло – это обычно смесь рафинированного масла и небольшого количества масла первого отжима. В процессе рафинации продукт очищают от примесей и резких привкусов, но вместе с тем теряется часть аромата и природных свойств.

Его вкус более мягкий, менее насыщенный, зато оно лучше выдерживает высокую температуру. Именно поэтому такое масло чаще используют для жарки и запекания.

Как правильно выбрать оливковое масло

Прежде всего обращайте внимание на маркировку. Если на бутылке есть пометка extra virgin или cold pressed, это означает, что продукт изготовлен методом холодного отжима. Важны также дата сбора урожая и происхождение оливок — свежее масло всегда ценнее.

Для чего лучше подходит каждый вид

Разница между этими видами масла заключается в предназначении. Обычное оливковое масло станет хорошим выбором для ежедневного приготовления горячих блюд, где главное — стабильность во время термической обработки. А extra virgin стоит использовать там, где важен вкус и аромат: в салатах, соусах, маринадах, а также для завершающего штриха уже готовых блюд.

Таким образом, оба вида имеют свое применение. И чтобы получить наилучший результат на кухне, стоит иметь дома как минимум две бутылки – одну для жарки, другую для салатов и подачи.

