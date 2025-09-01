Сезон консервации в разгаре, а вместе с ним и типичные проблемы, которые могут испортить старания хозяек. Вместо хрустящих огурчиков и ароматных помидоров иногда получается слизь, неприятный запах или же банки вообще взрываются. Причина часто кроется не в рецепте или стерильности, а в качестве соли, которую добавляют во время заготовок.

Редакция FoodOboz расскажет, почему импортная соль часто не подходит для консервирования. Очень важно обращать внимание на состав.

Все больше украинцев замечают: консервация получается неудачной именно из-за импортной соли. Особенно много нареканий вызывает турецкая продукция, которая сейчас заполонила полки магазинов. Главная проблема – в составе такой соли содержится антислеживатель (Е536). Эта добавка замедляет естественное брожение, из-за чего овощи теряют хрусткость, появляется слизь, а иногда банки просто взрываются.

Закрутки, сделанные с солью с добавками, не выдерживают хранения. Люди вынуждены выбрасывать десятки банок огурцов и капусты, хотя готовили все по проверенным рецептам. При этом соль без примесей, так называемая "каменная" или "белая", дает совсем другой результат: овощи остаются крепкими, вкус насыщенным, а рассол прозрачным.

Перед покупкой всегда читайте состав на упаковке. Хорошая соль для консервации должна содержать лишь один компонент – натрий хлорид (NaCl). Любые другие примеси, даже в небольших количествах, способны испортить заготовки.

Украина имеет собственные соляные месторождения, однако из-за войны и перебоев с поставками на рынке преобладает импорт, в основном из Турции. Именно поэтому особенно важно выбирать соль сознательно, ведь от этого зависит качество всей зимней консервации.

