Какая соль может испортить консервацию: никогда такую не используйте

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
267
Какая соль может испортить консервацию: никогда такую не используйте

Сезон консервации в разгаре, а вместе с ним и типичные проблемы, которые могут испортить старания хозяек. Вместо хрустящих огурчиков и ароматных помидоров иногда получается слизь, неприятный запах или же банки вообще взрываются. Причина часто кроется не в рецепте или стерильности, а в качестве соли, которую добавляют во время заготовок.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, почему импортная соль часто не подходит для консервирования. Очень важно обращать внимание на состав.

Какая соль может испортить консервацию: никогда такую не используйте

Все больше украинцев замечают: консервация получается неудачной именно из-за импортной соли. Особенно много нареканий вызывает турецкая продукция, которая сейчас заполонила полки магазинов. Главная проблема – в составе такой соли содержится антислеживатель (Е536). Эта добавка замедляет естественное брожение, из-за чего овощи теряют хрусткость, появляется слизь, а иногда банки просто взрываются.

Какая соль может испортить консервацию: никогда такую не используйте

Закрутки, сделанные с солью с добавками, не выдерживают хранения. Люди вынуждены выбрасывать десятки банок огурцов и капусты, хотя готовили все по проверенным рецептам. При этом соль без примесей, так называемая "каменная" или "белая", дает совсем другой результат: овощи остаются крепкими, вкус насыщенным, а рассол прозрачным.

Какая соль может испортить консервацию: никогда такую не используйте

Перед покупкой всегда читайте состав на упаковке. Хорошая соль для консервации должна содержать лишь один компонентнатрий хлорид (NaCl). Любые другие примеси, даже в небольших количествах, способны испортить заготовки.

Какая соль может испортить консервацию: никогда такую не используйте

Украина имеет собственные соляные месторождения, однако из-за войны и перебоев с поставками на рынке преобладает импорт, в основном из Турции. Именно поэтому особенно важно выбирать соль сознательно, ведь от этого зависит качество всей зимней консервации.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты