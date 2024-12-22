Праздник Нового года в Советском союзе считался едва ли не одним из самых главных. Поэтому к его подготовке все относились с особым вниманием. А поскольку многие продукты в то время были дефицитными, их приходилось не просто покупать, а практически добывать, выстаивая огромные очереди.

Видео дня

На столах советских семей были практически одинаковые блюда, которые до сих пор большинство людей вспоминает с теплой ностальгией. О каких именно блюдах идет речь, рассказывает FoodOboz.

Крабовый салат

Это блюдо считалось настоящим деликатесом, а семья, на чьем праздничном столе оно оказывалось - успешной. Если хозяйке удавалось купить конвервированное мясо краба летом, его берегли до празднования Нового года. У каждой семьи был свой особый рецепт приготовления этого блюда.

Шампанское

Для того, чтобы бутылка шампанского появилась на праздничном столе, приходилось выдерживать многочасовые очереди, или доставать ее по-знакомству. Первый глоток шампанского был принят делать именно под бой курантов.

Закуски

Сырная и мясная нарезки – закуски, обязательные на новогодних столах тех времен. Продукты нарезали тоненькими ломтиками и старались разложить по тарелкам красиво, украшая укропом.

Горячие блюда

Самым популярным вариантом основных блюд была курица. Однако в некоторых семьях иногда даже готовили телятину или гуся. Интересно, что в определенных регионах СССР традиционным основным блюдом новогоднего стола были пельмени.

Десерты

Поскольку выбор сладостей в магазинах был достаточно мал, хозяйкам приходилось готовить десерты самостоятельно. Самыми популярными из них были торты "Наполеон" и "Медовик", пирожные "Картофель", а также желе.

Мандарины

Это настоящий символ Нового года. В СССР мандарины можно было приобрести только в декабре. В это время в страну поступают поставки этого "заморского" фрукта. Именно поэтому они и начали вызывать у людей ассоциацию именно с новогодними праздниками.

На OBOZ.UA есть много рецептов блюд из СССР: