Холод далеко не всегда помогает. Иногда он портит вкус и внешний вид продуктов. Низкие температуры могут сделать мякоть водянистой, изменить аромат или даже сократить срок годности. Некоторые овощи теряют в холодильнике свою естественную защиту, а фрукты – сочность.

Редакция FoodOboz расскажет, какие плоды лучше хранить при комнатной температуре. Холодильник плохо влияет на эти продукты.

Почему холодильник подходит не для всех продуктов

Холодильник создает условия с повышенной влажностью, ограниченной циркуляцией воздуха и постоянно низкой температурой. Для мяса, рыбы, молочных продуктов и готовых блюд это идеально. Но для некоторых овощей и фруктов такие условия – вред. Они теряют текстуру, вкус и быстрее портятся.

Овощи, которые лучше хранить вне холодильника

Картофель – в холоде крахмал превращается в сахар, клубни становятся сладковатыми и менее вкусными после приготовления. Лучше держать в темном, прохладном месте в бумажных или тканевых мешках.

Помидоры – при низкой температуре теряют сочность и аромат, становятся вялыми. Идеальное место – корзина в проветриваемой комнате или на балконе.

Лук – во влажной среде холодильника быстро плесневеет и прорастает. Храните в сухом, хорошо вентилируемом месте.

Чеснок – влага в камере провоцирует порчу и распространение запаха на другие продукты. Лучше держать в сухой посуде или полотняном мешке.

Тыква – целый плод храните при комнатной температуре, чтобы он оставался сладким и упругим. Разрезанный можно поставить в холодильник на 2-3 дня.

Базилик – в холоде быстро вянет. Лучше всего в стакане с водой, как цветы.

Морковь – в бумажном или тканевом пакете на балконе или в кладовке.

Баклажаны – не любят перепадов температур, лучше хранить в прохладном и сухом месте без доступа солнца.

Фрукты, которые не стоит класть в холодильник

Бананы – в холоде темнеют, становятся слишком мягкими и сладкими.

Цитрусовые – апельсины, мандарины, грейпфруты лучше оставлять при комнатной температуре.

Экзотические фрукты – манго, киви, ананас, папайя теряют аромат и полезные свойства в холоде.

Абрикосы и персики – после холодильника становятся вялыми и теряют сок.

Яблоки и груши – храните в бумажных пакетах отдельно, чтобы они оставались хрустящими.

Авокадо – целый плод держите вне холодильника, разрезанный – не более суток в холоде.

Арбуз – целый лучше держать в прохладном месте, разрезанный можно хранить в холодильнике под пленкой всего несколько дней.

Как организовать правильное хранение

Для овощей и фруктов, которым вреден холод, можно обустроить место в кладовке, на балконе или в кухонных ящиках. Подойдут деревянные короба, выстланные натуральной тканью, бумажные пакеты и мешковина. Главное – темнота, вентиляция и отсутствие лишней влаги.

