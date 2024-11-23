Дефицит в Советском союзе был столь распространенным явлением, что на него перестали обращать внимание. Тем не менее, люди, которые имели деньги и связи, все же могли позволить себе приобрести продукты более высокого качества, чем другие.

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FoodOboz решил разобраться, чем питалась советская элита и какие премиум-продукты можно было приобрести в те времена.

Твердый сыр

Большинство сыров, которые могли приобрести обычные граждане, были плавлеными, а вот жесткий – считался настоящим деликатесом. Пармезан, камамбер или чедер были редкостью даже для чиновников. А вот на столах простых людей можно было увидеть только "Голландский", "Ярославский" и "Российский".

Морские деликатесы

Такие морские деликатесы как мидии и креветки тогда могли отведать только избранные. В лучшие времена они также могли есть морских ежей, устрицы и креветки. Остальные даже не знали, как они выглядят. Простые люди имели доступ только к сельди. Самыми распространенными видами рыбы считались минтай, окунь и форель.

Готовая еда

В то время на Западе полуфабрикаты только начинали приобретать свою популярность. А на территории СССР они были доступны только для избранных слоев населения. В свободную продажу также попадали некоторые полуфабрикаты, но качество продуктов было настолько низким, что их было практически невозможно.

Единственным полуфабрикатным продуктом, который можно было есть, считались картофельные палочки. Это предок современного картофеля фри. Одновременно с этим для элиты существовали целые каталоги пищи, которую можно было заказать персонально для себя.

Сладости

В СССР было много сладостей, однако их вкус не особо отличался. Дети мечтали о заморских шоколадных батончиках, но они были доступны для продажи только для элиты.

Самыми любимыми сладостями среди детей из простых семей был топленый жженый сахар на палочке, который обычно продавали в форме петушков. Торты, которые продавались в магазинах, были приготовлены из огромного количества сахара и масла, а состояли из бисквитных лепешек и масляного крема.

Алкоголь

Алкоголь при Советском союзе был доступен для продажи, но не мог поразить своим ассортиментом. Как правило, на полках магазинов выставлялись пиво и водка. В редких случаях – шампанское и коньяк. Качество последних было очень низким, но люди все равно радовались, когда им удавалось приобрести эти алкогольные напитки.

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