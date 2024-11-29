Советский союз присвоил себе множество разнообразных изобретений и даже кулинарных блюд. Люди, проживавшие в те времена, за неимением информации из открытых источников даже не догадывались, что пользуются или едят настоящий плагиат.

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О каких именно продуктах питания идет речь, разбирался FoodOboz. Как оказалось, большинство отечественных блюд, любимых миллионами, на самом деле отечественными не являлись.

Сгущенка

Производство сгущенки в мире началось еще в 1856 году. Его разработчиком и владельцем патента является предприниматель из США Гейл Борден. В СССР этот продукт появился только после поездки Анастаса Микояна, наркома пищевой промышленности СССР в США. Там он позаимствовал производство сгущенки и сухого молока, а также молочных смесей для детей.

Котлеты

Да, да, идея приготовления котлет также была привезена в СССР из-за океана. Что-то отдаленно похожее на бургеры начали производить в Советском союзе в 1937 году. Но тогда населению блюдо не очень понравилось. Так на свет появились котлеты в тесте – еще один аналог бургеров.

Плавленые сырки

В СССР плавленые сырки появились в 1937 году. А вот в Швейцарии их вкусом наслаждались начиная с 1911 года. Интересно, что популярность плавленого сырка "Дружба" достигла в Советском союзе таких масштабов, что даже поставили памятник.

Полуфабрикаты

В своей поездке в США Микоян позаимствовал не только сгущенку, но и идею заморозки блюд. Именно после его поездки в СССР начали появляться первые полуфабрикаты, которые сначала могли позволить себе лишь зажиточные слои населения.

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