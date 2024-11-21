Полезные продукты

Какими полезными и бюджетными продуктами заменить дорогие: советы от специалиста
Зима – период, когда питание должно быть особенно сбалансированным и сытным. Специалисты советуют есть сезонные овощи, рыбу и мясо, морепродукты, семечки, ягоды, пить полезные морсы и чаи.
Нутрициолог Ольга Дорош поделилась в Instagram перечнем из бюджетных продуктов, которые могут заменить дорогостоящие.
Мясо
Его можно заменить субпродуктами: печенью, сердечками, желудочками. Их можно печь, тушить, делать паштеты!
Красная рыба
Альтернативой может быть скумбрия и очень полезная и вкусная сельдь!
Сибас, дорадо
Хек, тилапия, минтай не менее полезны, чем дорадо и сибас, которые в разы дороже!
Гречка, дикий рис, амарант, киноа
Полезной альтернативой могут быть пшено, ячневая, пшеничная и любая доступная крупа будет отличной заменой и фасоль, нут тоже.⠀
Помидоры, огурцы
Капуста, квашеные овощи, морковь, свекла могут заменить свежие помидоры и огурцы. А также батат можно заменить картофелем!
Зелень салата, миксы, микрогрин
Эту зелень можно заменить бюджетной черемшой, зеленым луком!
Оливковое и льняное масло
Их можно заменить любым другим маслом, которое будет не менее полезным, но более бюджетным!⠀
Кус кус
Его можно заменить пшеничной кашей, овсяной крупой
Брокколи
Обычная и фиолетовая капуста ничем не хуже, чем брокколи!
Творог
Вместо творога можно пить кефир!
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