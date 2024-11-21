Полезные продукты

Зима – период, когда питание должно быть особенно сбалансированным и сытным. Специалисты советуют есть сезонные овощи, рыбу и мясо, морепродукты, семечки, ягоды, пить полезные морсы и чаи.

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Нутрициолог Ольга Дорош поделилась в Instagram перечнем из бюджетных продуктов, которые могут заменить дорогостоящие.

Мясо

Его можно заменить субпродуктами: печенью, сердечками, желудочками. Их можно печь, тушить, делать паштеты!

Красная рыба

Альтернативой может быть скумбрия и очень полезная и вкусная сельдь!

Сибас, дорадо

Хек, тилапия, минтай не менее полезны, чем дорадо и сибас, которые в разы дороже!

Гречка, дикий рис, амарант, киноа

Полезной альтернативой могут быть пшено, ячневая, пшеничная и любая доступная крупа будет отличной заменой и фасоль, нут тоже.⁣⁣⠀

Помидоры, огурцы

Капуста, квашеные овощи, морковь, свекла могут заменить свежие помидоры и огурцы. А также батат можно заменить картофелем!

Зелень салата, миксы, микрогрин

Эту зелень можно заменить бюджетной черемшой, зеленым луком!

Оливковое и льняное масло

Их можно заменить любым другим маслом, которое будет не менее полезным, но более бюджетным!⠀

Кус кус

Его можно заменить пшеничной кашей, овсяной крупой

Брокколи

Обычная и фиолетовая капуста ничем не хуже, чем брокколи!

Творог

Вместо творога можно пить кефир!

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