Когда нет времени на долгую готовку, но хочется полноценное мясное блюдо, быстрое куриное филе – лучший вариант. Оно готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и всегда получается сочным. Особенно, если добавить начинку из сыра, овощей и зелени – блюдо становится интересным и выглядит как ресторанное. Такой рецепт легко приготовить даже в будний день, а результат точно понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

базилик сушеный – 1 ч.л.

моцарелла – 125 г

помидор – 1 шт.

шпинат – 40 г

масло для жарки – 1 ст.л.

сливочное масло – 1 ст.л.

помидоры черри – 5-6 шт.

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, обсушите и сделайте надрез вдоль, не разрезая до конца, чтобы образовался кармашек для начинки.

2. Посолите, поперчите и добавьте сушеный базилик с обеих сторон.

3. Моцареллу и обычный помидор нарежьте полукольцами. Выложите их внутрь филе вместе со свежим шпинатом. Аккуратно заверните и зафиксируйте зубочистками, чтобы начинка не выпадала во время жарки.

4. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Обжарьте филе на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

5. Добавьте на сковородку кусочек сливочного масла и помидоры черри.

6. Далее поставьте сковородку в разогретую до 200°С духовку или переложите мясо в форму для запекания.

7. Готовьте еще 7-10 минут, пока сыр внутри полностью не расплавится, а мясо не станет мягким.

8. Блюдо подается сразу, в сочетании с овощным салатом, рисом, картофелем или запеченными овощами.

