Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю

Морковь – настоящий осенний суперфуд. Именно сейчас продукт очень сочный и сладкий. Поэтому такой овощ обязательно нужно использовать для приготовления вкусного пирога. Получится еще и довольно полезно.

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Идея приготовления осеннего морковного пирога опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Начинка получается очень нежная и влажная.

Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 250 г
  • подсолнечное масло – 250 мл.
  • мука – 2 стакана (360 г)
  • сода – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • корица – 0.5 ч.л.
  • натертая морковь – 2 стакана
  • грецкие орехи – 150-200 г

Способ приготовления:

Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю

1. Разбить яйца в миску.

2. Добавить сахар.

3. Взбить, пока сахар не растворится.

Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю

4. Поочередно добавлять муку и масло.

5. Добавить соду, разрыхлитель, корицу и перемешать.

Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю

6. Добавить орехи и морковь, все тщательно перемешать.

7. Форму смазать маслом и присыпать мукой.

Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю

8. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

9. Глазурь (смешать лимонный сок с сахарной пудрой).

Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю

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