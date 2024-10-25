Морковь – настоящий осенний суперфуд. Именно сейчас продукт очень сочный и сладкий. Поэтому такой овощ обязательно нужно использовать для приготовления вкусного пирога. Получится еще и довольно полезно.

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Идея приготовления осеннего морковного пирога опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Начинка получается очень нежная и влажная.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 250 г

подсолнечное масло – 250 мл.

мука – 2 стакана (360 г)

сода – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

корица – 0.5 ч.л.

натертая морковь – 2 стакана

грецкие орехи – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Разбить яйца в миску.

2. Добавить сахар.

3. Взбить, пока сахар не растворится.

4. Поочередно добавлять муку и масло.

5. Добавить соду, разрыхлитель, корицу и перемешать.

6. Добавить орехи и морковь, все тщательно перемешать.

7. Форму смазать маслом и присыпать мукой.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

9. Глазурь (смешать лимонный сок с сахарной пудрой).

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