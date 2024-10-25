Какое вкусное осеннее блюдо приготовить из моркови: идеальный десерт к чаю
Морковь – настоящий осенний суперфуд. Именно сейчас продукт очень сочный и сладкий. Поэтому такой овощ обязательно нужно использовать для приготовления вкусного пирога. Получится еще и довольно полезно.
Идея приготовления осеннего морковного пирога опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Начинка получается очень нежная и влажная.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 250 г
- подсолнечное масло – 250 мл.
- мука – 2 стакана (360 г)
- сода – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- корица – 0.5 ч.л.
- натертая морковь – 2 стакана
- грецкие орехи – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Разбить яйца в миску.
2. Добавить сахар.
3. Взбить, пока сахар не растворится.
4. Поочередно добавлять муку и масло.
5. Добавить соду, разрыхлитель, корицу и перемешать.
6. Добавить орехи и морковь, все тщательно перемешать.
7. Форму смазать маслом и присыпать мукой.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.
9. Глазурь (смешать лимонный сок с сахарной пудрой).
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