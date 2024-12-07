Какое вкусное печенье приготовить для семейного чаепития: топ-3 рецептов
Нет ничего лучше, чем аромат домашней выпечки. Он создает уютв доме и дарит хорошее настроение. Существуют очень простые рецепты печенья, справиться с которыми по силам даже начинающим.
Самыми популярными тремя рецептами такого печенья в Instagram поделилась шеф-повар Лиза Глинская. Она утверждает, что это идеальный выбор для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет стоять долго на кухне.
Рогалики с повидлом
Ингредиенты
- Молоко – 100 мл
- Дрожжи – 20 гр
- Мука – 500 гр
- Соль – щепотка
- Яйца – 1 шт
- Сливочное масло замороженное 82% – 300 гр
- Сахар – 100 гр
- Повидло – 300 гр
- Сахарная пудра – 50 гр
Способ приготовления
1. Соедините теплое молоко и дрожжи, перемешайте, чтобы растворились дрожжи. Оставьте опару в теплом месте на 30-40 минут.
2. Соедините опару с яйцом, перемешайте.
3. Натрите сливочное масло на мелкой терке. Смешайте натертое масло с мукой, чтобы получить крошку.
4. Добавить опару с яйцом и замесить тесто.
5. Разделите тесто на небольшие кусочки, оберните пищевой пленкой, заберите в холодильник на час.
6. Включите духовку на 170°С, с конвекцией.
7. Раскатайте поочередно каждый кусочек теста, присыпая обе стороны сахаром.
8. Вырежьте из раскатанного теста круг диаметром 20 см, разрежьте его на 8 треугольников.
9. Выложите на широкую сторону каждого треугольника повидло и заверните рогалики.
10. Отправьте рогалики выпекаться на 15-20 минут.
11. Присыпьте готовые рогалики сахарной пудрой.
Сырное печенье
Ингредиенты на 50 шт
- Мука – 300 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Сливочное масло 82% – 150 гр
- Сыр 5% – 350 гр
- Сахар – 150 гр
Способ приготовления
1. Протрите сыр через сито.
2. Соедините муку с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром и перемешайте.
3. Натрите на терке сливочное масло в муку и перемешайте, чтобы получить крошку.
4. Добавьте творог, перемешайте до однородной смеси, замесите тесто.
5. Оберните тесто пищевой пленкой, заберите на 1 час в холодильник
6. Разделите тесто на 4 части, возьмите одну, три поверните в холодильник.
7. Раскатайте тесто толщиной 2-3 мм, вырежьте с помощью круглой вырубки круги диаметром 8 см.
8. Смочите каждый кружок в сахар с одной стороны, затем сложите тесто вдвое – сахаром внутрь. Снова обмакните тесто в сахар с одной стороны и еще раз сложите – сахаром внутрь.
9. Обмокните получившиеся треугольники в сахар с одной стороны.
10. Выложите печенье на лист с пергаментом – стороной без сахара вниз.
11. Отправьте выпекаться в разогретую до 170°С духовку, режим верх-низ или низ с конвекцией, на 15-18 минут.
Ореховое печенье "Пальчики"
Ингредиенты для теста на 20 шт.
- Мука – 250 гр
- Сливочное масло холодное 82% – 100 гр
- Сметана – 100 гр
- Сода – щепотка
Ингредиенты для ореховой начинки
- Грецкие орехи обжаренные – 100 гр
- Коричневый сахар – 120 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Сахарная пудра – 10 гр
Способ приготовления
1. Готовим тесто. Натрите сливочное масло на мелкой терке.
2. Перемешайте с мукой, чтобы получить крошку. Добавить соль.
3. Соедините сметану с содой, перемешайте и добавьте в крошку.
4. Замесите тесто, оберните его пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум час.
5. Готовим начинку. Обжарьте орехи в духовке при температуре 170°С и снимите с них шкурку.
6. Соедините орехи, сахар и растопленное сливочное масло в чаше блендера и пробейте до состояния пасты.
7. Формируем печенье. Раскатайте охлажденное тесто в пласт толщиной 2-3 мм.
8. Нарежьте тесто на квадраты 10х10 см.
9. Выложите по 1 ст. л. начинки на каждый квадрат равномерно распределите, оставляя верхнюю треть теста без начинки.
10. Поверните тесто с начинкой в трубочку.
11. Переложите печенье на лист с пергаментом, отправьте печенье выпекаться в разогретую до 180°С на 18-20 минут.
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