Нет ничего лучше, чем аромат домашней выпечки. Он создает уютв доме и дарит хорошее настроение. Существуют очень простые рецепты печенья, справиться с которыми по силам даже начинающим.

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Самыми популярными тремя рецептами такого печенья в Instagram поделилась шеф-повар Лиза Глинская. Она утверждает, что это идеальный выбор для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет стоять долго на кухне.

Рогалики с повидлом

Ингредиенты

Молоко – 100 мл

Дрожжи – 20 гр

Мука – 500 гр

Соль – щепотка

Яйца – 1 шт

Сливочное масло замороженное 82% – 300 гр

Сахар – 100 гр

Повидло – 300 гр

Сахарная пудра – 50 гр

Способ приготовления

1. Соедините теплое молоко и дрожжи, перемешайте, чтобы растворились дрожжи. Оставьте опару в теплом месте на 30-40 минут.

2. Соедините опару с яйцом, перемешайте.

3. Натрите сливочное масло на мелкой терке. Смешайте натертое масло с мукой, чтобы получить крошку.

4. Добавить опару с яйцом и замесить тесто.

5. Разделите тесто на небольшие кусочки, оберните пищевой пленкой, заберите в холодильник на час.

6. Включите духовку на 170°С, с конвекцией.

7. Раскатайте поочередно каждый кусочек теста, присыпая обе стороны сахаром.

8. Вырежьте из раскатанного теста круг диаметром 20 см, разрежьте его на 8 треугольников.

9. Выложите на широкую сторону каждого треугольника повидло и заверните рогалики.

10. Отправьте рогалики выпекаться на 15-20 минут.

11. Присыпьте готовые рогалики сахарной пудрой.

Сырное печенье

Ингредиенты на 50 шт

Мука – 300 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Сливочное масло 82% – 150 гр

Сыр 5% – 350 гр

Сахар – 150 гр

Способ приготовления

1. Протрите сыр через сито.

2. Соедините муку с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром и перемешайте.

3. Натрите на терке сливочное масло в муку и перемешайте, чтобы получить крошку.

4. Добавьте творог, перемешайте до однородной смеси, замесите тесто.

5. Оберните тесто пищевой пленкой, заберите на 1 час в холодильник

6. Разделите тесто на 4 части, возьмите одну, три поверните в холодильник.

7. Раскатайте тесто толщиной 2-3 мм, вырежьте с помощью круглой вырубки круги диаметром 8 см.

8. Смочите каждый кружок в сахар с одной стороны, затем сложите тесто вдвое – сахаром внутрь. Снова обмакните тесто в сахар с одной стороны и еще раз сложите – сахаром внутрь.

9. Обмокните получившиеся треугольники в сахар с одной стороны.

10. Выложите печенье на лист с пергаментом – стороной без сахара вниз.

11. Отправьте выпекаться в разогретую до 170°С духовку, режим верх-низ или низ с конвекцией, на 15-18 минут.

Ореховое печенье "Пальчики"

Ингредиенты для теста на 20 шт.

Мука – 250 гр

Сливочное масло холодное 82% – 100 гр

Сметана – 100 гр

Сода – щепотка

Ингредиенты для ореховой начинки

Грецкие орехи обжаренные – 100 гр

Коричневый сахар – 120 гр

Сливочное масло – 50 гр

Сахарная пудра – 10 гр

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Натрите сливочное масло на мелкой терке.

2. Перемешайте с мукой, чтобы получить крошку. Добавить соль.

3. Соедините сметану с содой, перемешайте и добавьте в крошку.

4. Замесите тесто, оберните его пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум час.

5. Готовим начинку. Обжарьте орехи в духовке при температуре 170°С и снимите с них шкурку.

6. Соедините орехи, сахар и растопленное сливочное масло в чаше блендера и пробейте до состояния пасты.

7. Формируем печенье. Раскатайте охлажденное тесто в пласт толщиной 2-3 мм.

8. Нарежьте тесто на квадраты 10х10 см.

9. Выложите по 1 ст. л. начинки на каждый квадрат равномерно распределите, оставляя верхнюю треть теста без начинки.

10. Поверните тесто с начинкой в трубочку.

11. Переложите печенье на лист с пергаментом, отправьте печенье выпекаться в разогретую до 180°С на 18-20 минут.

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