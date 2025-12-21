Какой фрукт совместить с курицей в салате, чтобы было вкусно: идея праздничного и изысканного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
609
Какой фрукт совместить с курицей в салате, чтобы было вкусно: идея праздничного и изысканного блюда

Чтобы приготовить вкусный праздничный салат, можно совместить мясо и фрукты. Например, курицу и яблоки. В сочетании с пикантной заправкой получается очень интересный вкус.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и яблоками опубликована на странице шеф-повара big.mama.rv в Instagram.

Какой фрукт совместить с курицей в салате, чтобы было вкусно: идея праздничного и изысканного блюда

Ингредиенты:

  • 300 г отварного или запеченного куриного филе
  • 2 яйца
  • 1 небольшая красная луковица (можно замариновать в лимоне)
  • 1 яблоко сладкое или кисло-сладкое
  • 100 г салат Айзберг
  • 1-2 ст.л. бальзамического крема,дижонская горчица.
  • 2 ст.л. майонеза
  • соль, перец, оливковое масло
  • горсть клюквы или микс семян клюквы
  • немного грецкого ореха

Способ приготовления:

Какой фрукт совместить с курицей в салате, чтобы было вкусно: идея праздничного и изысканного блюда

1. Филе нарезать кубиками.

2. Яйца натри или порежь.

Какой фрукт совместить с курицей в салате, чтобы было вкусно: идея праздничного и изысканного блюда

3. Яблоко нарезать тонкими ломтиками.

4. Нарезать салат айзберг.

Какой фрукт совместить с курицей в салате, чтобы было вкусно: идея праздничного и изысканного блюда

5. Соединить ингредиенты для соуса: бальзамический крем + майонез + соль + перец + дижонстка горчицы и секретный ингредиент – фреш апельсина.

6. Добавить заправку к остальным компонентам.

Какой фрукт совместить с курицей в салате, чтобы было вкусно: идея праздничного и изысканного блюда

7. Сверху посыпать гранатом, клюквой и орехами.

