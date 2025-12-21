Все рецепты
Какой фрукт совместить с курицей в салате, чтобы было вкусно: идея праздничного и изысканного блюда
Чтобы приготовить вкусный праздничный салат, можно совместить мясо и фрукты. Например, курицу и яблоки. В сочетании с пикантной заправкой получается очень интересный вкус.
Идея приготовления вкусного салата с курицей и яблоками опубликована на странице шеф-повара big.mama.rv в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г отварного или запеченного куриного филе
- 2 яйца
- 1 небольшая красная луковица (можно замариновать в лимоне)
- 1 яблоко сладкое или кисло-сладкое
- 100 г салат Айзберг
- 1-2 ст.л. бальзамического крема,дижонская горчица.
- 2 ст.л. майонеза
- соль, перец, оливковое масло
- горсть клюквы или микс семян клюквы
- немного грецкого ореха
Способ приготовления:
1. Филе нарезать кубиками.
2. Яйца натри или порежь.
3. Яблоко нарезать тонкими ломтиками.
4. Нарезать салат айзберг.
5. Соединить ингредиенты для соуса: бальзамический крем + майонез + соль + перец + дижонстка горчицы и секретный ингредиент – фреш апельсина.
6. Добавить заправку к остальным компонентам.
7. Сверху посыпать гранатом, клюквой и орехами.
