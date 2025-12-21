Чтобы приготовить вкусный праздничный салат, можно совместить мясо и фрукты. Например, курицу и яблоки. В сочетании с пикантной заправкой получается очень интересный вкус.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и яблоками опубликована на странице шеф-повара big.mama.rv в Instagram.

Ингредиенты:

300 г отварного или запеченного куриного филе

2 яйца

1 небольшая красная луковица (можно замариновать в лимоне)

1 яблоко сладкое или кисло-сладкое

100 г салат Айзберг

1-2 ст.л. бальзамического крема,дижонская горчица.

2 ст.л. майонеза

соль, перец, оливковое масло

горсть клюквы или микс семян клюквы

немного грецкого ореха

Способ приготовления:

1. Филе нарезать кубиками.

2. Яйца натри или порежь.

3. Яблоко нарезать тонкими ломтиками.

4. Нарезать салат айзберг.

5. Соединить ингредиенты для соуса: бальзамический крем + майонез + соль + перец + дижонстка горчицы и секретный ингредиент – фреш апельсина.

6. Добавить заправку к остальным компонентам.

7. Сверху посыпать гранатом, клюквой и орехами.

