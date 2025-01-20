Хлеб – один из самых популярных продуктов в рационе многих людей. Но выбрать действительно качественный и питательный – дело непростое.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказали на странице food association. Там также сообщили, в чем разница между мультизерновым и цельнозерновым хлебом.

Мультизерновой или цельнозерновой

Метка "мультизерновой" означает, что хлеб был приготовлен из нескольких видов зерна. Однако эти зерна могут быть очищены от оболочки, то есть рафинированы. А это свидетельствует об отсутствии полезных свойств. Поэтому подобный хлеб по своей пользе не отличается от обычного белого.

А вот цельнозерновой хлеб – тот, в котором сохранены все полезные микроэлементы и используются только неочищенные зерна. Такой хлеб помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает длительное ощущение сытости и способствует здоровью кишечника.

Состав продукта

Не следует полагаться на переднюю часть упаковки. То, что на свертке изображено красивое пшеничное поле, не обязательно означает, что его содержимое сделано из цельного зерна. Надписи "мультизерновая", "7 злаков", "бездрожжевой", "с цельным зерном" так же не всегда указывают на качественный хлеб.

Цвет

По цвету хлеба невозможно определить его качество. Темный хлеб не всегда цельнозерновой. Часто производители добавляют карамель или патоку для более темного цвета.

Количество ингредиентов

Настоящий полезный хлеб не нуждается в длинном списке добавок.

Количество сахара

Допустим – 1-2 г на 100 г хлеба. Если на упаковке указано, что хлеб содержит более 5 г сахара на 100 г, это признак того, что в нем содержится добавленный сахар (в том числе сиропы, фруктовые пюре, патока, мед).

Срок годности

Хлеб без консервантов не может храниться более 5 дней. Если на упаковке указан длительно время хранения, это может свидетельствовать о наличии искусственных добавок.

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