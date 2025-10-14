Если вы хотите, чтобы жареная рыба сочной и вкусной, ее лучше всего готовить в кляре. Кляр для рыбы подойдет не только мучной и яичный, а например с луковым рыба получится в разы сочнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной рыбы в кляре из лука, муки и яиц.

Ингредиенты:

рыба

специи – соль и перец

лук

яйца

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите и порежьте.

2. Кляр: натрите лук, добавьте специи. Рыбу смажьте этой смесью, оставьте немного промариноваться.

3. После взбейте яйца, обваляйте рыбу в муку, обмокните в яичный кляр и жарьте с двух сторон до золотистости.

Рыба будет вкусной в горячем и холодном виде!

