Какой кляр лучше всего подходит для рыбы, кроме муки и яиц: понадобится один овощ

Если вы хотите, чтобы жареная рыба сочной и вкусной, ее лучше всего готовить в кляре. Кляр для рыбы подойдет не только мучной и яичный, а например с луковым рыба получится в разы сочнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной рыбы в кляре из лука, муки и яиц.

Ингредиенты:

  • рыба
  • специи – соль и перец
  • лук
  • яйца

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите и порежьте.

2. Кляр: натрите лук, добавьте специи. Рыбу смажьте этой смесью, оставьте немного промариноваться.

3. После взбейте яйца, обваляйте рыбу в муку, обмокните в яичный кляр и жарьте с двух сторон до золотистости.

Рыба будет вкусной в горячем и холодном виде!

