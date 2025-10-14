Видео дня
Какой кляр лучше всего подходит для рыбы, кроме муки и яиц: понадобится один овощ
Если вы хотите, чтобы жареная рыба сочной и вкусной, ее лучше всего готовить в кляре. Кляр для рыбы подойдет не только мучной и яичный, а например с луковым рыба получится в разы сочнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной рыбы в кляре из лука, муки и яиц.
Ингредиенты:
- рыба
- специи – соль и перец
- лук
- яйца
Способ приготовления:
1. Рыбу почистите и порежьте.
2. Кляр: натрите лук, добавьте специи. Рыбу смажьте этой смесью, оставьте немного промариноваться.
3. После взбейте яйца, обваляйте рыбу в муку, обмокните в яичный кляр и жарьте с двух сторон до золотистости.
Рыба будет вкусной в горячем и холодном виде!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: