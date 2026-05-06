Какой легкий салат приготовить на обед: с курицей, зеленью и овощами
Легкий салат на обед – это быстрое решение, когда не хочется тратить много времени на кухне. Такое блюдо сочетает простые ингредиенты и свежий вкус. Оно хорошо подходит как самостоятельное блюдо или дополнение к основному меню. Особенно актуально готовить подобные салаты в теплый сезон. Сделайте его за несколько минут – и получите сытный и одновременно легкий вариант обеда.
Идея приготовления легкого салата для обеда опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- листья салата – 80-100 г
- помидоры черри – 150 г
- огурцы – 1-2 шт.
- кукуруза консервированная – 100 г (без жидкости)
- лук красный – ¼ небольшой
- сыр моцарелла – 100 г
- куриное филе отварное – 200 г
- греческий йогурт – 3 ст.л.
- горчица дижонская – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порвите листья салата руками и выложите в большую миску.
2. Нарежьте помидоры черри пополам, огурцы – небольшими кусочками, а красный лук – мелкими кубиками. Добавьте все к салату.
3. Куриное филе нарежьте кубиками и выложите к овощам вместе с кукурузой.
4. Натрите моцареллу на крупной терке и добавьте к основе салата.
5. Отдельно смешайте греческий йогурт с горчицей, добавьте соль и перец по вкусу.
6. Заправьте салат непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.
