Легкий салат на обед – это быстрое решение, когда не хочется тратить много времени на кухне. Такое блюдо сочетает простые ингредиенты и свежий вкус. Оно хорошо подходит как самостоятельное блюдо или дополнение к основному меню. Особенно актуально готовить подобные салаты в теплый сезон. Сделайте его за несколько минут – и получите сытный и одновременно легкий вариант обеда.

Идея приготовления легкого салата для обеда опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

листья салата – 80-100 г

помидоры черри – 150 г

огурцы – 1-2 шт.

кукуруза консервированная – 100 г (без жидкости)

лук красный – ¼ небольшой

сыр моцарелла – 100 г

куриное филе отварное – 200 г

греческий йогурт – 3 ст.л.

горчица дижонская – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порвите листья салата руками и выложите в большую миску.

2. Нарежьте помидоры черри пополам, огурцы – небольшими кусочками, а красный лук – мелкими кубиками. Добавьте все к салату.

3. Куриное филе нарежьте кубиками и выложите к овощам вместе с кукурузой.

4. Натрите моцареллу на крупной терке и добавьте к основе салата.

5. Отдельно смешайте греческий йогурт с горчицей, добавьте соль и перец по вкусу.

6. Заправьте салат непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.

